Die Spicegirls waren in den 90ern die Girlgroup schlechthin. Erinnern Sie sich noch an Sporty Spice, die in Sportklamotten auf der Bühne den einen oder anderen Flickflack hingelegt hat? Melanie C hat am 12. Januar Geburtstag und wird 50!

Niels Berkefeld aus dem SWR1 Musikteam hat das Spice Girl vor einiger Zeit interviewen dürfen – und gratuliert Ihr zum runden Geburtstag. Audio herunterladen (2,3 MB | MP3) Wirklich schon 50? Das kann man eigentlich kaum glauben. Aber wenn man sich die Karriere von Melanie C anguckt, ist das schon ein bisschen realistischer, denn vor genau 30 Jahren – 1994 – ist sie bei den Spice Girls eingestiegen. Der Rest ist Geschichte: Melanie C und die anderen vier wurden zu Mega-Stars. Wie kam es zu diesem Riesenerfolg? Ich glaube, da kamen ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Wir hatten großartige Popsongs. Es gab noch nicht so viele Girlgroups und wir knallten da wirklich voll rein in die Szene. Jede von uns hatte ihre ganz eigene Persönlichkeit und das hat damals ganz viele jungen Menschen angesprochen. Und natürlich war da auch viel Glück dabei, aber wir haben auch hart für unseren Erfolg gearbeitet. Und darauf sind wir sehr stolz. "Wannabe" war in über 30 Ländern auf Platz 1, 85 Millionen Platten haben die Spice Girls bis heute verkauft. Jeden Tag in einer anderen Stadt, immer umringt von tausenden kreischenden Fans – Traum oder Alptraum? Alles im Leben – und das ist meine Überzeugung – hat seine gute und seine schwierige Seite. Und ganz klar, als junges Mädchen im Rampenlicht aufzuwachsen, auf der Bühne zu stehen, ein Popstar zu sein – da wird wirklich ein Traum Realität. Auf der anderen Seite ist es auch verdammt harte Arbeit. Wir waren viel unterwegs, ich war weg von meiner Familie. Es sind viele Sachen passiert, die mein Leben verändert haben. Es gab viele Hochs und Tiefs, aber unterm Strich bereue ich nichts und bin sehr glücklich. Die Zeit nach den Spicegirls 2001 war mit den Spice Girls erstmal Schluss, und Mel C startete ihre Solokarriere: Acht Soloalben hat sie bisher herausgebracht – die waren vom Sound her immer ein bisschen anders. Was den Sound und die Geschichten zu den Songs angeht, war jedes meiner Alben immer ein Spiegel und Reflexion meiner jeweiligen, persönlichen Lebenssituation. Ich war immer ein Pop-Künstler, der gerne experimentiert hat. Einmal eher mit einem rockigen Sound und das andere Mal eher akustisch. Party-Time Ihren 50sten Geburtstag feiert Melanie C übrigens ganz öffentlich: erst mit einem Konzert, und weil das sofort ausverkauft war, hat sie noch einen draufgelegt: Um 23 Uhr geht es weiter in einen nahegelegenen Club in London. Auch dafür konnte man Karten kaufen, und da will Mel C dann zusammen mit Ihren Fans richtig abtanzen.

Sendung am Fr. , 12.1.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz