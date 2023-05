Neben der SWR Aktion Herzenssache, helfen auch viele andere Menschen bedürftigen Kinder, wie zum Beispiel der Mainzer Zahnarzt Dr. Gert Kohl mit seiner Edelmetall-Sammelaktion. Wie die funktioniert, hat er uns im Interview erzählt.

SWR1: Was sammeln Sie alles – beispielsweise auch Altgold, was Sie als Zahnarzt aus den Mündern ihrer Patienten rausholen?

Gerd Kohl: Das ist eigentlich das primäre Sammelgut – alte Kronen, alte Brücken. Alles, was in irgendeiner Weise etwas Edelmetall enthält. Nach der Entfernung dieser "goldigen Stücke", geht die Frage an die Patienten, ob sie sie mitnehmen oder diese kanalisieren wollen zugunsten einer karitativen Vereinigung. In diesem Fall KIKAM.

SWR1: Was ist KIKAM?

Kohl: Das ist eine Gruppe, die sich an der Universitätsmedizin Mainz bei der Kinder-Intensivstation angegliedert hat. Das heißt genau genommen Kinder der Intensivstation und Kinderkardiologie. Und die arbeiten seit mittlerweile über 30 Jahren im Hintergrund, fördern viele Dinge, die leider fehlen und wofür auch Geld gebraucht wird.

SWR1: Was bringt ein Goldzahn letztendlich an Geld?

Kohl: Das kommt auf die Dimension der Krone an. Man kann sagen, eine Krone, die im Schnitt nach Kassenrechnung drei bis vier Gramm haben sollte – und momentan ist der Goldpreis hoch –, könnte an die 200 Euro bringen.

SWR1: Kommt es vor, dass Patienten zusätzlich zum ehemaligen Goldzahn noch Omas Kettchen obendrauf geben?

Kohl: Bei uns liegt die Spenden-Wahrscheinlichkeit eigentlich bei fast hundert Prozent, weil die Patienten auch wissen, dass wir aktiv für diese KIKAM-Gruppe sind. Es gibt immer wieder welche, die machen es nicht mit. Darüber wird auch nicht diskutiert. Und dann kommen eben auch irgendwelche Schätzchen von zuhause. Da sind die Eheringe von den Großeltern dabei, alte Schmuckreste, Kettchen, Verschlüsse et cetera. Es ist ein Sammelsurium der wunderbaren Art.

SWR1: Und wenn Sie sagen "wir", haben Sie eine Menge Mitstreiter?

Kohl: Über die Jahre hat sich das entwickelt. Es sind mittlerweile über 50 Mitstreiter, meist aus Mainz, Rheinhessen und Hessen. Auffälliger Weise sind es sehr viele aus dem ländlichen Bereich. Und da kommt immer ein erkleckliches Sümmchen nach zwei Jahren Sammelzeit – solange läuft es – zusammen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.