Sonnenbrand bei Pflanzen

Sonnencreme hilft beim Menschen, aber nicht bei Pflanzen. Auch diese können Sonnenbrand bekommen. Wie macht sich der Sonnenbrand bemerkbar und wie können Pflanzen geschützt werden?

Pflanzen schützen sich vor Sonnenbrand

Es gibt einige Pflanzen, die vor einem Sonnenbrand besser geschützt sind, wie zum Beispiel einige Kakteen oder Edelweiß. "Das Edelweiß, hat auf seinen Blättern einen zarten weißen Flaum, der die Strahlung mindert", erklärt Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL).

Edelweiß kann sich durch den Flaum auf den Blättern selbst vor Sonnenbrand schützen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/KEYSTONE | Georgios Kefalas

Doch was, wenn die Pflanzen sich nicht selbst schützen? "Es gibt Leute, die ihren Rasen mit weißen Laken abdecken, um ihn vor Verbrennungen zu schützen. Andere spannen Schirme und Sonnensegel auf", erklärt der Experte gängige Schutzmaßnahmen.

Wasser, Wasser, Wasser

Außerdem müssten die Pflanzen vor allem mit genügend Wasser versorgt sein. Wer Jung-, Balkon- oder Kübelpflanzen hat, sollte diese entweder schattig oder nur am Morgen für wenige Stunden in die Sonne stellen, sodass sich die Pflanze langsam an das Wetter gewöhnen kann. "Von Drinnen ins Freie geht nur mit einem Übergang, sonst gibt es einen Sonnenbrand", sagt Konrad.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach. SWR H.W. Konrad

Was tun, wenn die Pflanze schon Sonnenbrand hat?

"Sofort in den Schatten, mit Wasser versorgen und alles weg was verbrannt ist, das wird nicht mehr grün", so Konrad. Sein Tipp für danach: Die Pflanze eine Zeit lang in Ruhe lassen, damit sie sich von Natur aus wieder berappeln kann.