Endlich sind die trüben Tage vorbei und der Frühsommer startet. Auch Sonnencreme sollte dann wieder zum Einsatz kommen. Aber wie viel Creme brauche ich? Und soll ich die halbvolle Tube aus dem Vorjahr noch verwenden?

Was der Lichtschutzfaktor aussagt

Lichtschutzfaktor (LSF) 15, 30, 50 und 50+ steht auf den gängigen Cremes im Supermarkt oder der Drogerie. Mithilfe dieses Lichtschutzfaktors kann jeder ausrechnen, wie lange man sich in der Sonne aufhalten kann. Die Formel lautet: Eigenschutzzeit x Lichtschutzfaktor = maximale Zeit in der Sonne ohne einen Sonnenbrand zu bekommen (pro Tag).

Die Eigenschutzzeit hängt dabei vom Hauttyp ab und beträgt für Mitteleuropäer meist zwischen fünf und 30 Minuten. Beträgt die Schutzzeit also zehn Minuten und die Creme hat einen LSF von 30, kann man maximal 300 Minuten in der Sonne bleiben.

Klotzen statt kleckern

Damit die Creme ideal wirkt, sollte sie rund 20 bis 30 Minuten vor dem ersten Sonnenkontakt ausreichend viel aufgetragen werden. Für eine erwachsene Person empfiehlt das Bundesamt für Strahlenschutz vier gehäufte Esslöffel Sonnencreme für den ganzen Körper. Wird weniger aufgetragen, reduziert sich der Schutz.

Baden oder schwimmen reduziert ebenfalls den Schutzfaktor, denn auch wenn manche Sonnencremes mit "wasserfest" werben - wirklich wasserfest ist laut Stiftung Warentest keine Creme. In besonders sonnigen Gebieten, am Meer oder im Schnee empfiehlt es sich ohnehin, auf einen höheren Lichtschutzfaktor (mindestens LSF 30, besser LSF 50) zurückzugreifen. Denn dort ist die Reflektion des Lichts und damit die Sonnenbrand-Gefahr höher.

Besonders wichtig: Sonnencreme am Meer nutzen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Alte Cremes können krebserregend sein

Jeder kennt es: Die Sonnencreme wurde nicht leer und die halbvolle Tube in den Schrank gestellt und jetzt wieder hervorgeholt. Doch eine aktuelle Studie von amerikanischen und französischen Forschern zeigt, dass die alte Creme besser nicht genutzt werden sollte. Grund dafür: Aus dem Sonnenschutzfilter Octocrylen kann das Molekül Benzophenon werden. Und das steht im Verdacht Ausschläge auszulösen, Krebs zu verursachen und auch Schilddrüse und Fortpflanzungsorgane zu schädigen. Nach einem Jahr fanden die Forscher mehr als die zulässige Menge von zehn Milligramm Benzophenon pro Kilogramm Creme.

Auch bei Bewölkung: Eincremen!

Gerade im Sommer ist es verlockend: Wenn die Wolkendecke dicht und keine Sonne zu sehen ist, verzichten viele auf das Eincremen. Ein schwerer Fehler, denn trotz der Wolken dringen die UV-Strahlen der Sonne durch und können einen Sonnenbrand verursachen. Deshalb auch bei Bewölkung: Eincremen!