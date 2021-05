Reisen in Zeiten der Corona-Pandemie ist eine Herausforderung. Viele beliebte Urlaubsregionen sind im Moment keine Risikogebiete mehr. Trotzdem gibt es in diesem Jahr viel zu beachten. Wir haben Petra Thiele aus der SWR-Wirtschaftsredaktion dazu befragt.

SWR1: Kann ich jetzt für die Sommerferien Urlaub buchen?

Petra Thiele: Grundsätzlich kann man jetzt buchen. Allerdings ist es momentan extrem wichtig, sich die Stornierungsbedingungen genau durchzulesen. Den Urlaub spontan in der Mittagspause buchen, nur weil die Fotos so hübsch sind, das sollte man jetzt auf keinen Fall machen. Trotz Corona muss es keine Pauschalreise sein. Die ist zwar bequemer und einfacher, es gilt ja nur einmal die Bedingungen für einen Storno durchzugehen, aber auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat grundsätzlich keine Bedenken gegen Individualreisen. Die bedeuten aber mehr Zeitaufwand.

Denn hier gilt es unbedingt das Kleingedruckte bei allen Anbietern einzeln zu prüfen und abzugleichen. Das ist natürlich zeitaufwendiger, aber unbedingt notwendig. Damit man nicht nachher nur eine Wohnung hat, aber keinen Flug dahin – oder umgekehrt. Ebenfalls wichtig zu klären: Wie verhält es sich bei einer Anzahlung zum Beispiel für eine Ferienwohnung im Ausland. Welches Gericht ist dafür zuständig? Wie setze ich meine Rechte durch? Bei einer Ferienwohnung in Deutschland könnte der Urlauber da auf der sichereren Seite sein.

Lohnt sich eine spezielle Corona-Reise-Versicherung?

Thiele: Davon raten die Verbraucherzentralen ab. Solche "Corona-Produkte" sind teuer und halten oft nicht, was sie versprechen. Was es derzeit oft gibt sind allerdings sogenannte "Flex-Tarife". Hier lässt sich die Reise gegen einen Aufpreis bis zwei Wochen vor Beginn umbuchen oder stornieren. Achten sie dabei aber darauf, ob Sie den gesamten Betrag, inklusive Flex-Aufpreis zurück bekommen, oder nur den Grundpreis. Beachten Sie, auch wenn es mühsam und nervig ist, immer das Kleingedruckte und verlassen Sie sich nie auf mündliche Zusagen. Entscheidend ist nur das, was im Vertrag steht oder schriftlich zugesichert wird.

SWR1: Wie steht es um die Preisentwicklung in Deutschland und im Ausland?

Thiele: Da Urlaub in Deutschland immer beliebter wird - wird es hier auch teurer. Schon im vergangenen Jahr haben die Preise im Schnitt um vier Euro pro Person und pro Tag angezogen. Es ist auch davon auszugehen, dass Urlaub im Ausland teurer wird. Derzeit locken die Reiseveranstalter noch mit Rabatt-Aktionen. Bei Kreuzfahrten gibt es momentan besondere Schnäppchen: So bekommen sie im Moment noch eine ein-wöchige Kanaren- oder Griechische-Insel-Kreuzfahrt, mit Flug und Balkon-Kabine für rund 800 Euro. Im Sommer dürften auch hier die Preise deutlich anziehen. Das hat sich auch schon bei den Mallorca-Reisen über Ostern gezeigt. Kurz nachdem die Reisewarnung aufgehoben wurde, sind die Preise für Flüge explodiert. Urlauber mussten teilweise 450 Euro für einen One-Way-Flug bezahlen. Wer also in den nächsten Wochen und Monaten Urlaub möchte, sollte mit der Buchung nicht mehr zu lange abwarten. Es wird nicht günstiger.

Das Gespräch führte Birgit Steinbusch.