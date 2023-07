So können Sie dem Stauchaos aus dem Weg gehen

per Mail teilen

Viele Familien freuen sich auf die Ferien und möchten stressfrei in den Urlaub reisen. Aber wie und wann fährt man am besten, um den nervigen Stau zu umgehen?

Herbert Fuss ist Verkehrsexperte beim ADAC Koblenz und weiß worauf Sie achten müssen, damit Sie möglichst entspannt am Urlaubsort ankommen.

SWR1: Zu Hause bleiben ist keine Option. Also was steht uns da in diesem Sommer bevor? Ein staureicher Reise-Sommer, oder?

Herbert Fuss: Erstmal ein staureiches Wochenende. Heute ist der letzte Schultag und die Ferien beginnen. Meistens bucht man ja von Samstag auf Samstag, also immer zum Wochenende hin. Und wenn heute die Ferien beginnen und morgen der erste Ferientag für alle ist, dann will man natürlich auch möglichst schnell und zügig in seinen Urlaub reisen.

SWR1: Wo wird es dann möglicherweise besonders eng? Gerade auch in Rheinland-Pfalz, wenn wir losfahren.

Fuss: Wenn wir Richtung Süden unterwegs sind, auf der A61 oder auch auf der A3. Gerade, wenn die Verzahnungen kommen und die Autobahnen aufeinander zulaufen. Oder auch weiter unten, wenn man die A7 fährt, Richtung Österreich. Oder wenn man über den Brenner nach Italien fahren möchte. Da wird natürlich extrem viel unterwegs sein. Wir haben auch noch zu berücksichtigen, dass Skandinavien auch Ferienbeginn hat an diesem Wochenende.

Es wird einiges los sein auf unseren Autobahnen.

SWR1: Ab wann macht Abfahren Sinn, wenn wir in einen Stau reinrauschen?

Fuss: Manchmal kommt die Nachricht etwas spät und der Stau hat sich schon längst aufgelöst. Aber wenn man etwas von einem Unfall mitbekommen hat, sollte man möglichst bei der nächsten Abfahrt runterfahren. Gerade, wenn im Radio von Vollsperrung die Rede ist, dauert das erfahrungsgemäß mehrere Stunden. Dann sollte man diese Stelle weiträumig umgehen.

SWR1: Sollte man ganz früh oder eher ganz spät losfahren?

Fuss: Auf gar keinen Fall sollte man in die Nacht reinfahren oder die Nacht durchfahren. Der Mensch ist ja eigentlich gewohnt, nachts zu schlafen. Das heißt, ich müsste mich auch entsprechend ausruhen. Und wer macht das schon, gerade bei der Hitze heutzutage. Es ist ja relativ warm. Wenn, dann würde ich empfehlen, in den früheren Samstagmorgenstunden loszufahren. Dann habe ich noch etwas kühlere Temperaturen.

Es wäre absolut falsch, das Kind direkt von der Schule zu holen und loszufahren.

SWR1: Bei den Temperaturen ist genügend Wasser und viel trinken natürlich wichtig. Wenn man im Stau mal auf die Toilette muss, darf man dann anhalten, aussteigen und sich hinter der Leitplanke an den Büschen erleichtern?

Fuss: Nein, das darf man nicht. Stellen Sie sich vor, der Verkehr würde auf einmal weiter rollen... Dann steht man da... Das geht einfach nicht. Man darf auch nicht den Seiten- oder Standstreifen mitbenutzen. Da muss man sich etwas einfallen lassen oder versuchen, zum nächsten Parkplatz zu kommen.

Das Gespräch führte Claudia Deeg.