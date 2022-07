Empfehlungen von Buchhändlern

Welcher Lesestoff muss 2022 unbedingt ins Reisegepäck? Wir haben Buchhändler in Rheinland-Pfalz nach Ihren Lesetipps für den Sommerurlaub gefragt.

Die Deutschen sind Leseratten: Laut Media Control wurden 2021 in Deutschland 273 Millionen Bücher verkauft. Und gerade im Urlaub greifen viele gerne mal wieder zu einem Buch. Welches soll es sein? Wir helfen bei der "Qual der Wahl".

"Die Jagd" - Sasha Filipenko

Matthias Dölger von der Buchhandlung Bukafski in Mainz empfiehlt den Roman "Die Jagd" von Sasha Filipenko und nennt das Buch hellsichtig. Hellsichtig deswegen, weil der Roman eine Situation beschreibe, wie sie in Belarus 2022 allgegenwärtig erscheint, wenn Oligarchen Enthüllungsjournalisten jagen lassen.

Diogenes Verlag Die Jagd Genre: Roman Verlag: Diogenes Verlag AG, Zürich ISBN: 978-3-257-07158-0

Darum geht es in "Die Jagd" Ein Journalist, der zu viel weiß. Ein Sohn, der seinen Vater verrät. Ein Oligarch, der keine Gnade kennt. Ein korrupter Schreiberling ohne jeden Skrupel. Medien, die auf Bestellung einen Ruf ruinieren. Sasha Filipenko erzählt die Geschichte des idealistischen Journalisten Anton Quint, der sich mit einem Oligarchen anlegt. Worauf dieser den Befehl gibt, Quint fertigzumachen. Die Hetzjagd ist eröffnet. Klappentext: Diogenes Verlag AG, Zürich

Thomas Schmidt betreibt seit 28 Jahren zusammen mit seiner Frau die "Bücherhütte" in Rockenhausen. Sein persönlicher Lesetipp für den Sommer ist "Der Markisenmann" von Jan Weiler.

Heyne Der Markisenmann Genre: Roman Verlag: Heyne ISBN: 978-3-453-27377-1

Darum geht es in "Der Markisenmann" Nachdem die fünfzehnjährige Kim einen katastrophalen Unfall verschuldet hat, wird sie zu ihrem Vater abgeschoben, den sie bisher nur von einem unscharfen Foto kannte. Anstatt also nach Florida zu fliegen, muss sie die großen Ferien am Rhein-Herne-Kanal bei einem Fremden absitzen. Dieser erweist sich nicht nur als ziemlich seltsam, sondern auch als der erfolgloseste Vertreter der Welt. Nach einem schwierigen Start versuchen Vater und Tochter, das Beste aus ihrer Zwangsgemeinschaft zu machen – und erleben den Sommer ihres Lebens. Ein Buch über das Erwachsenwerden und das Altern, über die Geheimnisse in unseren Familien, über Schuld und Verantwortung und das orange-gelbe Flimmern an Sommerabenden. (Klappentext Heyne Verlag, München)

Georg Stephanus ist Inhaber der Stephanus-Buchhandlung in Trier. Sein aktueller Lieblingsroman ist "Tell" - der klassische Stoff wird laut Stephanus in der Neuauflage jedoch zu einem "fetzigen und thrillerartigen Episodenroman".

Diogenes Verlag Tell Genre: Roman Verlag: Diogenes ISBN: 978-3-257-07200-6

Darum geht es in "Tell" Joachim B. Schmidt greift nach den Schweizer Kronjuwelen und macht aus der ›Tell‹-Saga einen Pageturner, einen Thriller, ein Ereignis: Beinahe 100 schnelle Sequenzen und 20 verschiedene Protagonisten jagen wie auf einer Lunte dem explosiven Showdown entgegen. Keine Nach-, keine Neuerzählung, sondern ein Blockbuster in Buchform: ›The Revenant‹ in den Alpen, ›Braveheart‹ in Altdorf. (Klappentext Diogenes Verlag, Zürich)

Andrea Steiner leitet die Buchhandlung Seite 36 in Mainz. Ihre Leseempfehlung seit mehreren Jahren: "Das achte Leben" von Nino Haratischwilli. Trotz der über 1.000 Seiten sollte man sich nicht abschrecken lassen, das gut und flüssig zu lesende Buch diesen Sommer in die Hand zu nehmen.

Frankfurter Verlagsanstalt Das achte Leben Genre: Roman Verlag: Frankfurter Verlagsanstalt ISBN: 9783627002084

Darum geht es in "Das achte Leben" Georgien, 1900: Mit der Geburt Stasias, Tochter eines angesehenen Schokoladenfabrikanten, beginnt dieses berauschende Opus über sechs Generationen. Stasia wächst in der wohlhabenden Oberschicht auf und heiratet jung den Weißgardisten Simon Jaschi, der am Vorabend der Oktoberrevolution nach Petrograd versetzt wird, weit weg von seiner Frau. Als Stalin an die Macht kommt, sucht Stasia mit ihren beiden Kindern Kitty und Kostja in Tbilissi Schutz bei ihrer Schwester Christine, die bekannt ist für ihre atemberaubende Schönheit. Doch als der Geheimdienstler Lawrenti Beria auf sie aufmerksam wird, hat das fatale Folgen.

Deutschland, 2006: Nach dem Fall der Mauer und der Auflösung der UdSSR herrscht in Georgien Bürgerkrieg. Niza, Stasias hochintelligente Urenkelin, hat mit ihrer Familie gebrochen und ist nach Berlin ausgewandert. Als ihre zwölfjährige Nichte Brilka nach einer Reise in den Westen nicht mehr nach Tbilissi zurückkehren möchte, spürt Niza sie auf. Ihr wird sie die ganze Geschichte erzählen: von Stasia, die still den Zeiten trotzt, von Christine, die für ihre Schönheit einen hohen Preis zahlt, von Kitty, der alles genommen wird und die doch in London eine Stimme findet, von Kostja, der den Verlockungen der Macht verfällt und die Geschicke seiner Familie lenkt, von Kostjas rebellischer Tochter Elene und deren Töchtern Daria und Niza und von der Heißen Schokolade nach der Geheimrezeptur des Schokoladenfabrikanten, die für sechs Generationen Rettung und Unglück zugleich bereithält. (Klappentext Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt)

Mir hat gut gefallen, dass "Der große Sommer" eine bezaubernde Geschichte über das erwachsen werden ist," kommentiert Sabine Kruesemer von der Buchhandlung Herr Holgersson in Gau-Algesheim. Man fühle sich direkt mitgenommen, wenn der Protagonist mit dem Tod, Freundschaft, Respekt oder Vertrauen in Kontakt kommt, so die Buchhändlerin und fügt hinzu: "Man kann einfach mit- und nachfühlen und ist immer mitten in der Geschichte, weil Ewald Ahrend ein Meister der Worte ist."

DuMont Verlag, Köln Der grosse Sommer Genre: Roman Verlag: DuMont Buchverlag, Köln ISBN: 978-3-8321-6643-4

Darum geht es in "Der große Sommer" Die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für Frieder: Nachprüfungen in Mathe und Latein. Damit fällt der Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet beim gestrengen Großvater muss er lernen. Doch zum Glück gibt es Alma, Johann – und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieder alles: Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der sein ganzes Leben prägen wird. Hellsichtig, klug und stets beglückend erzählt Ewald Arenz von den Momenten, die uns für immer verändern. Klappentext DuMont Verlag, Köln

Rosalinde Kiefer von der Buchhandlung Lesebär in Edenkoben empfiehlt diesen Krimi wegen seiner subtilen Spannung. "Die Autorin verzichtet auf Blut und Grausamkeiten, dafür geht es um Manipulation und Intrigen," so Kiefer.

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München Der Plan Zwei Frauen. Ein Ziel. Ein gefährliches Spiel. Genre: Krimi Verlag: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München ISBN: 978-3-453-42645-0

Darum geht es in "Der Plan" Meg ist eine Meisterin der Täuschung, und sie hat nur ein Ziel: Gerechtigkeit. Sie schleicht sich in die Leben skrupelloser Männer, die sich auf Kosten von Frauen bereichern, und bringt diese um ihr Vermögen und ihren guten Ruf. Doch nun wird es Zeit für ihren letzten Plan: Endlich will sie den Mann zu Fall bringen, mit dem alles begann. Aber sie ahnt nicht, dass ihr jemand auf den Fersen ist. Es ist eine Frau. Und auch sie will Rache … Klappentext: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München

Andrea von Boeltzig von der Buchhandlung Frank in Grünstadt empfiehlt für den Sommer 2022 das Buch "Kaffee und Zigaretten" von Ferdinand von Schirach. "Ich liebe Ferdinand von Schirach. In 'Kaffee und Zigaretten' kommt seine Eloquenz so richtig zum Tragen. Das ist eigentlich autobiografisch, Schirach erzählt aus seinem Leben […] und er erzählt aber auch Sachen aus der Geschichte," schwärmt von Boeltzig.

Luchterhand Verlag/Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Kaffee und Zigaretten Genre: Roman Verlag: Luchterhand Verlag/Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH ISBN: 978-3-630-87610-8

Darum geht es in "Kaffee und Zigaretten" Ferdinand von Schirachs neues Buch »Kaffee und Zigaretten« verwebt autobiographische Erzählungen, Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem sich Privates und Allgemeines berühren, verzahnen und wechselseitig spiegeln. Es geht um prägende Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, um flüchtige Momente des Glücks, um Einsamkeit und Melancholie, um Entwurzelung und die Sehnsucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft ebenso wie um die großen Lebensthemen Ferdinand von Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle und Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die Würde des Menschen, um die Errungenschaften und das Erbe der Aufklärung, das es zu bewahren gilt, und um das, was den Menschen erst eigentlich zum Menschen macht. In dieser Vielschichtigkeit und Bandbreite der erzählerischen Annäherungen und Themen ist »Kaffee und Zigaretten« das persönlichste Buch Ferdinand von Schirachs. Text: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München

"Es ist eigentlich ein düsterer Roman, hat aber eine herzerweichende Hauptfigur, den kleinen Martin, der im Mittelalter lebt - ohne Familie, aber mit seinem Weggefährten, einem schwarzen Hahn. Er ist ein herzensguter Mensch, bleibt aber Außenseiter", skizziert Leslie Raabe grob den Inhalt eines ihrer Lieblingsbücher. Sie ist Inhaberin der Buchhandlung Raabe in Gerolstein und meint: "Das Buch umfasst alles Gute und alles Schlechte, was ein Mensch so machen kann."

Diogenes Junge mit schwarzem Hahn Genre: Roman Verlag: Diogenes ISBN: 3257071663

Darum geht es in "Junge mit schwarzem Hahn" Der elfjährige Martin besitzt nichts bis auf das Hemd auf dem Leib und seinen schwarzen Hahn, Behüter und Freund zugleich. Die Dorfbewohner meiden den Jungen, der zu ungewöhnlich ist. Viel zu klug und liebenswürdig. Sie behandeln ihn lieber schlecht, als seine Begabungen anzuerkennen. Als Martin die Chance ergreift und mit dem Maler zieht, führt dieser ihn in eine schauerliche Welt, in der er dank seines Mitgefühls und Verstandes widerstehen kann und zum Retter wird für jene, die noch unschuldiger sind als er. Text: Diogenes Verlag, Zürich

"Es ist ein Roman, funkensprühend, orginell, fantasievoll, mit viel Gefühl für Sprache und absolut humorvoll. Ich musste wirklich manchmal schallend loslachen beim Lesen", zeigt sich Dorothee Mendner von der Buchhandlung Heimes in Koblenz begeistert vom im vergangenen Jahr erschienenen Roman "Die Erfindung der Sprache."

Kindler Die Erfindung der Sprache Genre: Roman Verlag: Kindler Verlag ISBN: 3463000237

Darum geht es in "Die Erfindung der Sprache" "Mit dem Jungen läuft etwas nicht so, wie es soll." Das sagt man, als Adam erst mit zwei Jahren zu sprechen beginnt. Menschliche Beziehungen sind für ihn ein Mysterium, stattdessen schwärmt er für die Zahl Sieben. Beim Heranwachsen auf der ostfriesischen Heimatinsel wird er liebevoll von seiner Familie umsorgt, allen voran von seiner tschechischen Großmutter Leska und seinem Vater Hubert. Dieser richtet seinem Sohn im alten Leuchtturm einen Weltrückzugsort ein, der nur ihm gehört. Doch dann bricht die Katastrophe über den bilderbuchschönen Himmel von Platteoog herein: Kurz nach Adams 13. Geburtstag verschwindet sein Vater spurlos, seine Mutter verstummt unter der Last ihrer Trauer. Eines Tages und viele Jahre später, Adam ist Dozent für Sprachwissenschaften an einer Berliner Universität, fällt ihm ein Buch in die Hände: „Die Erfindung der Sprache“. Es enthält Hinweise auf seinen Vater - offenbar ist er auch aus dem Leben einer anderen Familie wortlos verschwunden. Adam begibt sich auf die Suche. Seine abenteuerliche Reise führt ihn quer durch Deutschland, nach Prag, in die Bretagne und bis ans Ende der Welt… Text: Rohwolt Verlag, Hamburg

"Es ist ein Kultbuch!", sagt Anja Müller von der Buchhandlung Erlesenes in Montabaur. Das bereits 1981 erschienene Buch über die Geschichte des schottischen Entdeckungsfroscherungs Mungo Park, der Ende des 18. Jahrhunderts versucht hat den Niger nachzuzeichnen, sei überaus humorvoll erzählt, historisch und schelmisch geschrieben. "Ich kann es als Klassiker jedem als Sommerlektüre empfehlen. Ganz toll!", so das Fazit der Buchhändlerin.

dtv Wassermusik Genre: Roman Verlag: dtv ISBN: 3423144122