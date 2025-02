Es ist einer der wichtigsten Musik-Geburtstage 2025. Peter Gabriel feiert am 13. Februar seinen 75. Geburtstag. Er war Frontmann der Band Genesis und danach erfolgreich solo unterwegs.

Das Kapitel Genesis endet für Peter Gabriel 1975 im Streit und er verlässt die Band. Offiziell geht der damalige Frontmann aus familiären Gründen. Seine Frau und er erwarten ein Kind. Die Schwangerschaft verläuft aber sehr kompliziert. Das ist der Hauptgrund, warum Peter Gabriel damals Schluss macht mit Genesis.

Streit führt zur Trennung von Peter Gabriel und Genesis

Was damals keiner sagt, die anderen Genesis-Bandmitglieder hatten schlicht keine Lust mehr auf Peter Gabriel. Mit seinen schrägen Kostümen und den fetten Bühnenshows hat Gabriel damit immer im Mittelpunkt gestanden.

Das ist damals zu viel für die übrigen Bandmitglieder um Keyboarder Tony Banks drückte es in einem Interview einmal so aus: "Peter ist für uns einfach zu groß geworden!" Die Trennung damals war also der richtige Schritt. Und Genesis hat nach der Trennung von Peter Gabriel eine große Karriere gemacht.

Ehemaliger Genesis-Bandkollege Steve Hackett wird auch 75

Solo-Durchbruch mit "Solsbury Hill"

Peter Gabriel nimmt sich 1975 erstmal eine Auszeit. Er verbringt viel Zeit mit seiner Familie, macht Yoga und baut Gemüse an. Parallel arbeitet er aber auch an seiner Solokarriere. Und ist auch allein schnell erfolgreich.

Sein Durchbruch gelingt ihm schon zwei Jahre später mit "Solsbury Hill". Es folgen viele weitere Alben. Das erfolgreichste Album war "So", 1986. Das Album verkauft sich zehn Millionen Mal, wird Nummer eins in Österreich und Großbritannien. In Deutschland kommt "So" auf Platz 2 der Charts.

"Sledgehammer" wird erster Nummer-eins-Hit für Peter Gabriel

Auf dem Album ist die Single "Sledgehammer". Sie wird der bis dahin größte Erfolg für Peter Gabriel. Der Song ist in einer Folge der Fernsehserie "Miami Vice" zu hören und wird die erste Nummer eins für Gabriel in den US-Billboard Charts.

Peter Gabriel - Sledgehammer (HD version)

Peter Gabriel – ein vielseitiger Künstler

Das Video zu dem Song "Sledgehammer" macht ihn zum Pionier für herausragende Musikvideos. Darin sind unter anderem animierte Knetfiguren zu sehen. Nicht nur deshalb wird das Video 1987 mit mehreren Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem American Video Award.

Auch seine Konzerte sind besonders. In den 1970er Jahren gibt es kleine Diashows auf der Bühne, 2023 kurze Einspielfilme. Ein weiteres Beispiel für die besondere Kunst von Peter Gabriel. Bei seinem letzten Studioalbum "I/O", vor gut zwei Jahren, veröffentlichte er seine Singles immer zu Vollmond. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Gabriel sagt selbst über sich, er habe noch viele Pläne.