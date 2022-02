Solaranlage: Lohnt sich das?

Mieten oder kaufen: Die hohen Energiepreise machen eigene Solaranlagen attraktiv. SWR1 hat mit Alrun Jappe von Stiftung Warentest geklärt, wann sich die Investition lohnt.

Nicht einmal sieben Cent pro Kilowattstunde bekommen Solarstromerzeuger aktuell, das sind 30 Prozent weniger als vor zwei Jahren. Die Regierung will das jetzt ändern. In Kombination mit den gestiegenen Energiepreisen stellt sich dadurch die Frage: Lohnt sich die Anschaffung einer eigenen Solaranlage?

Für Vielverbraucher ein klares "Ja"

Ob sich eine eigene Solaranlage lohnt, lässt sich laut Alrun Jappe von Stiftung Warentest kaum pauschal beantworten. Denn das hänge einerseits von den Kosten der Anlage, der Höhe des Eigenverbrauches und der Lage des Hausdaches ab, andererseits aber auch davon, wie sich die Strompreise weiterentwickeln.

Ohne einen zusätzlichen Speicher seien für Solaranlagen-Besitzer nur 20 bis 30 Prozent des eigenen Stroms nutzbar, zudem produziere Photovoltaik nur tagsüber und hauptsächlich im Sommer. Dadurch sei in der Regel auch weiterhin zusätzlicher Strom aus dem Netz nötig. Für jene, die viel Strom verbrauchen lohne sich eine Solaranlage laut Jappe aber auf jeden Fall.

So viel kostet eine eigene Anlage

Die Kosten liegen ohne Speicher nach den Recherchen von Stiftung Warentest zwischen 1.200 und 1.700 Euro pro Kilowatt-Leistung, für ein Einfamilienhaus ist also mit 8 bis 18.000 Euro zu rechnen. "Kommt dann noch ein Speicher dazu, sind Sie locker bei 25.000 Euro", so Jappe.

Um vorher einen Überblick zu bekommen, mit wie viel Investition zu rechnen ist und inwiefern sich diese lohnt, empfiehlt Jappe, sich Anlagen-Preisangebote einzuholen und zu vergleichen. Zudem hat Stiftung Warentest einen eigenen Rechner: "Man findet auf test.de/solarrechner auch eine Möglichkeit kostenlos zu ermitteln, wie hoch die möglichen Erträge ungefähr sein können."

Mit Solarstrom Geld machen?

Eine Solaranlage installieren, nicht nur um den eigenen Bedarf zu decken, sondern um selbst Geld mit dem Strom zu verdienen, ist laut Jappe durchaus realistisch. In den Ergebnissen von Stiftung Warentest waren sowohl eine Rendite von bis zu 8 Prozent möglich, es könne aber genauso gut zu Verlusten kommen. "An dieser Spannweite sehen Sie, wie viele Möglichkeiten es gibt, die beeinflussen, ob sich das lohnt oder nicht", sagt Jappe.

Faktoren seien hier vor allem die Entwicklung der Strompreise, die Höhe des Eigenverbrauchs und vieles mehr.

Solaranlagen mieten: Gute Idee?

Auch beim Mieten gilt, dass es sich pauschal nicht beantworten lässt, ob sich die Investition lohnt. In den Fällen, die sich Stiftung Warentest angeschaut hat, sei dies eher nicht der Fall gewesen. Für Menschen, die kein Eigenkapital zur Verfügung haben, um in eine Solaranlage zu investieren, könne eine Anlage zur Miete aber durchaus eine interessante Alternative sein. Und: "Das Hauptargument dafür ist, es ist bequemer. Man muss sich nicht darum kümmern." Das betreffe die Montage, Reparaturen, etc.

Aus finanzieller Sicht seien gemietete Solaranlagen am Ende jedoch meist deutlich teurer. In den getesteten Fällen fielen ca. 170 Euro Miete im Monat an, dazu kämen die Kosten für den Strom aus dem Netz, der unter Umständen zusätzlich nötig sei. "Dadurch zahlt man rein rechnerisch im Laufe der Jahre mehr oder weniger doppelt. Statt 20.000 Euro habe ich dann 40.000 Euro für die Anlage bezahlt. Das rechnet sich so auf jeden Fall nicht."