"Sörensen hat Angst", so heißt der neue Film mit Bjarne Mädel als Hauptdarsteller. Zum ersten Mal führte er auch gleichzeitig Regie. Im Film spielt Mädel einen Kommissar mit einer Angststörung, der sich aufs Land versetzen lässt. Natürlich wird es nichts mit einem ruhigen Job im friesischen Katenbüll.

SWR1: Wie kann ein Kommissar mit einer Angststörung, den Sie da spielen, überhaupt arbeiten?

Bjarne Mädel: Das Verrückte bei einer Angststörung - oder generalisierten Angststörung, wie die Krankheit heißt - ist, dass wenn man funktionieren muss, dann hat die Angst am wenigsten Chance. Eigentlich setzt die Angst immer genau dann ein, wenn man nichts zu tun hat und zu Hause auf dem Sofa sitzt. Insofern ist der Polizist Sörensen ganz froh, denn er wird in einen Fall hineingezogen und muss seine Arbeit machen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie beim Autofahren: Wenn man sich auf die Straße und das Autofahren konzentriert, kann man nicht ganz so tiefsinnig grübeln, weil man sich immer noch auf die Fahrt konzentrieren muss.

SWR1: Es gibt ja sehr viele Filme mit Bjarne Mädel - lustige und auch ernste. Wie verändert sich ein Film wie "Sörensen hat Angst", wenn Bjarne Mädel auch gleichzeitig Regie führt?

Mädel: Die größte Herausforderung war, beim Spielen nicht gleichzeitig zu inszenieren oder zu beobachten. Wenn man spielt - und ich habe so tolle Kollegen wie beispielsweise Matthias Brand - in dem Moment nicht die Kollegen zu beobachten, sondern weiterhin seine Rolle zu spielen. Das war die größte Herausforderung. Und diese Balance zu halten, hatte ich mir vorgenommen.

SWR1: Wenn gleichzeitig so ernste Themen wie Angststörung und ein Kriminalfall drin sind und gleichzeitig der Film eine Komödie sein soll - wie haben Sie die komödiantischen Aspekte herausgearbeitet?

Mädel: Es soll nicht unbedingt eine Komödie sein, aber zumindest etwas zum Grinsen kriegt man auch. Der Film spielt auch ein bisschen mit dieser Erwartungshaltung. Es geht natürlich um einen Kommissar, der aufs Land versetzt wird. Das gab es ja schon mal bei "Mord mit Aussicht". In diesem Fall wäre ich dann Frau Haas und es gibt auch die anderen beiden Polizisten auf der Wache. Aber es wird sich dann sehr schnell verändern. Ich spiele auch genau mit der Erwartungshaltung "Ah, Bjarne Mädel - jetzt wird es lustig" und merke dann aber, so wie auch der Kommissar, wo man da reingeraten ist. Er fährt auch aufs Land und denkt, alles wird gut. Er kann gesunden, er kann seine Angststörung überwinden indem er auf ein Dorf zieht, wo nicht viel los ist - und nach fünf Minuten ist der Bürgermeister tot. Insofern ist es nicht ganz ohne Humor, weil der Kommissar sich mit einem sehr norddeutschen, lakonischen Humor gegen die Angst zu behaupten versucht. Aber es ist nicht unbedingt eine Komödie. Das wäre die falsche Schublade.

Das Interview führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann