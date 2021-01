Entspannt einen Film im Fernsehen anzuschauen, kann zum grausigen Erlebnis werden - wenn der TV-Ton nicht stimmt. Oft sind Hintergrundgeräusche zu laut und Dialoge deswegen schlecht verständlich. Was hilft da?

Mit zunehmendem Alter nimmt unsere Hörfähigkeit ab. Das fängt bereits ab dem zwanzigsten Lebensjahr an und ist völlig natürlich. Dass wir beim Fernsehen also nicht mehr alle Gespräche gut hören können, sollte nicht verwundern. Aber tatsächlich liegt es nicht nur an unseren Ohren, dass der Fernsehton schlecht verständlich ist. Mit der Umstellung auf die modernen Fernsehgeräte mit flachen Bildschirmen wurde das Fernsehbild immer beeindruckender und schärfer. Der Ton blieb dabei jedoch auf der Strecke.

Flachbild-Fernseher haben eine schlechtere Tonqualität

Durch die immer dünner werdende Bauweise leidet die Tonqualität zunehmend. Denn Ton braucht seinen Platz: Bass und räumlicher Klang sind mit den kleinen TV-Lautsprechern kaum möglich. Außerdem komme der Ton bei Flachbild-Fernsehern meist von der Seite, was ihn schlechter verständlich mache, erklärt Filmemacher Benedikt Röskau.

Am besten sei es, wenn der Ton von unten komme. Röskau arbeitete vor seiner Karriere als Autor und Regisseur zehn Jahre lang als Tonmann. Er weiß, wie sich die Tonqualität der Fernseher über die Jahre verändert hat. "Bei den Röhrenfernsehern hatten wir immer unten einen oder sogar zwei Lautsprecher eingebaut, die direkt nach vorne abschalten. Diese Lautsprecher fehlen heutzutage", erklärt er im SWR1-Gespräch. Die Fernsehhersteller setzten bei den neuen Geräten meist nur noch auf die Bildqualität. Der Ton ist dabei nebensächlich und auch selten ein Verkaufsargument. "Kein Mensch kauft sich einen Fernseher, weil der Ton besonders gut ist. Wir gucken alle aufs Bild", so Röskau.

Doch durch ein paar Tricks ist es möglich, trotz der Ton-Schwächen der Flachbild-Fernseher tollen Sound zu erhalten und Dialogen endlich wieder gut folgen zu können.

Tipps für besseren TV-Ton: Die richtige Einstellung macht's

Durch das Personalisieren der Ton-Einstellungen kann die Qualität des Fernsehtons deutlich verbessert werden. Da die meisten Menschen Geräusche unterschiedlich wahrnehmen, lohnt es sich, selbst in den Einstellungen etwas zu experimentieren, um herauszufinden welche am besten passt. Prinzipiell gilt bei Problemen mit der Sprachverständlichkeit: Höhen anheben und Bässe reduzieren.

Tipps für besseren TV-Ton: Soundbars und Centerlautsprecher

Soundbars sind dünne, langezogene Lautsprecher, die man meist vor oder unterhalb des Fernsehers stellt. Sie können mit einem HDMI- oder Lichtleiterkabel an den Fernseher angeschlossen werden. Durch die Soundbars erhält man bereits einen deutlich besseren Klang - aufgrund ihrer Form besitzen sie jedoch nicht genug Volumen für tiefe Bässe. Wer also das optimale Sounderlebnis haben will, sollte die Soundbar noch mit einem kleinen Subwoofer kombinieren. Im Handel findet man viele Kombi-Pakete.

Regisseur Benedikt Röskau empfiehlt zudem Center-Lautsprecher: "Vor allem der Dialog wird über diese Lautsprecher abgegeben." Wer also besonders Probleme beim Verstehen von Gesprächen während des Fernsehens hat, kann den Sound durch eine Center-Box verbessern.

Tipps für besseren TV-Ton: Stereoanlage

Wer nicht gleich neue Geräte kaufen mag, sollte schauen, ob zu Hause nicht noch eine Musikanlage verstaubt. Denn egal welche Stereoanlage man besitzen, die Boxen sind in fast allen Fällen besser, als die eingebauten des Fernsehers. Meist können die Stereoanlagen einfach mit einem Kinken- oder Cinch-Kabel mit dem Fernseher verbunden werden.

Tipps für besseren TV-Ton: Kopfhörer bringen schnelle Hilfe

Wer voll und ganz im Fernseherlebnis versinken möchte, kann lärmreduzierende Kopfhörer nutzen und alles um sich herum vergessen. Viele Kopfhörermodelle sind mittlerweile kabellos und können via Bluetooth mit dem Fernseher verbunden werden. Besitzt der Fernseher diese Funktion nicht, kann man einen zusätzlichen Bluetooth-Sender kaufen. Dieser kann dann in den Klinkenanschluss des Fernsehers gesteckt werden.

Tipps für besseren TV-Ton: Bluetooth-Boxen

Bluetooth-Boxen sind nicht nur toll, um im Sommer bei Grill-Abenden oder Treffen im Grünen für die passende Musikbegleitung zu sorgen. Die Boxen lassen sich kabellos mit bluetooth-fähigen Fernsehgeräten verbinden oder man nutzt - wie bei den Kopfhörern beschrieben - einen externen Sender.