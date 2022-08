Nach dem Urlaub

per Mail teilen

Wer die Urlaubsbilder zu Hause auf dem Smart-TV oder dem Tablet-PC genießen möchte, der muss nach dem erfolgreichen Knipsen noch einmal Hand anlegen. Wir sagen Ihnen worauf es ankommt.

Speichern

Kopieren Sie alle Urlaubsbilder von allen Geräten an einen Ort. Legen Sie für jeden Urlaubstag einen Ordner - und falls notwendig für jedes Gerät jeweils einen Unterordner an. Verfahren Sie so für alle Urlaubstage.

(Aus-)Sortieren

Löschen Sie unscharfe, verwackelte, doppelte oder falsch belichtete Aufnahmen. Den Rest benennen Sie tageweise oder komplett so um, sodass Sie die Bilder jederzeit wieder finden. Beispiel: "001 24 06 22 Italien.jpg".

Umbenennen, kleinrechnenen? Irfan-View! SWR M.Netscher Nutzen Sie für das Umbenennen ein Programm mit Batch-Funktion, wie zum Beispiel den kostenlosen Bild-Betrachter "Irfan-View". Der übernimmt bei Bedarf übrigens auch das "Kleinrechnen" für den digitalen Bilderrahmen.

Sichern

Wenn Sie alle Bilder bearbeitet haben, raten Experten zu einer Sicherheitskopie auf einer externen Festplatte oder in der Cloud.