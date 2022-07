Online im Sommer-Urlaub

Ohne das Internet geht auch im Urlaub nichts mehr. Eintrittskarten im Internet buchen, Wanderrouten recherchieren oder den Tisch im Restaurant online reservieren. Wir sagen Ihnen, wie Sie auch im Urlaub bequem und ohne böse Überraschungen ins Netz kommen.

Mobilfunkvertrag

Die einfachste Art und Weise ist, das Smartphone oder Tablet mit LTE zum Surfen zu nutzen. Achten Sie vor Reiseantritt darauf, dass Sie über ein entsprechendes Datenvolumen verfügen, damit die Urlaubs-WhatsApps nicht ins Geld gehen. Es gilt zwar eine internationale Kostenbremse, die beim Erreichen von 59,50 Euro die Internetverbindung trennen soll, die Verbraucherzentrale weist jedoch darauf hin, dass diese nicht immer funktioniert.

Sorglos Surfen in Europa Surfen (und Telefonieren) zu Konditionen wie zu Hause, das gilt in den 27 Ländern der Europäischen Union, Island, Liechtenstein und Norwegen. Sie sollten lediglich prüfen, ob das "EU-Roaming" bei ihrem Vertrag auch aktiviert ist. Surfen im Ausland funktioniert nur, wenn das Roaming geräteseitig ebenfalls erlaubt wird. picture-alliance / Reportdienste Arno Burgi In der Türkei oder der Schweiz greift die Regelung nicht. Die Verbraucherschützer raten hier zum Kauf von Tages- oder Wochen-Flatrates bei Ihrem Mobilfunkanbieter. Alternativ können Sie auch den Datenverkehr Ihres Smartphones deaktivieren.

Teurer Rest der Welt Außerhalb der EU kann auch das Surfen teuer werden. Informieren Sie sich deshalb unbedingt vorab, welche Gebühren in Ihrem Reiseland fällig werden können. Bei Reisen in die USA, rechnet sich zum Beispiel der Kauf einer speziellen SIM-Karte vorab um auch dort sorglos online gehen zu können.

Weitere Kostenfallen

Messenger-Anrufe: Telefon-Anrufe zum Beispiel über WhatsApp verbrauchen Online-Daten und können deshalb ebenfalls teuer werden.

(auch WLAN-Call oder VoWiFi) nutzen ebenfalls das Internet zum Telefonieren. Diese Option muss von Ihrem Anbieter freigegeben sein. WIFI-Anrufe fallen im Übrigen NICHT unter das EU-Roaming.

Grenznähe: Achten Sie beim Aufenthalt in Grenznähe zu einem Nicht-EU-Land darauf, dass ihr Gerät entweder ausschließlich im Netzwerk eines Roaming-Partners eingebucht bleibt, oder deaktivieren Sie den mobilen Datenverkehr ganz.

Schiffe und Flugzeuge: Auf dem Kreuzfahrt-, Fährschiff oder im Flugzeug ist das mobile Internet langsam und sehr teuer. Schalten Sie Ihr Gerät in den Flugmodus. Falls Sie auf dem Wasser oder in der Luft das in der Regel vorhandene WLAN nutzen, informieren Sie sich vorab über die Kosten und buchen Sie entsprechende Datenpakete.

Passende Geräte

Neben den vertraglichen Grundlagen kommt es aber auch auf die Technik an. Nur wenn die auch stimmt, klappt es mit dem problemlosen Online-Zugang im Urlaub.

Smartphone-Hotspot

Verfügen nicht alle Sim-Karten über die entsprechenden Roaming-Option können Sie mit fast allen Smartphones ein eigenes WLAN "eröffnen" und es mit anderen Geräten teilen. Das so genannte "Tethering" sollte aber in Ihrem Mobilfunk-Vertrag freigegeben sein, da sonst Zusatzkosten entstehen können. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie in den Geräte-Einstellungen als "Persönlicher Hotspot" (Apple) und "Hotspot und Tethering" bei Android-Geräten. Deaktivieren Sie bei allen nicht roaming-fähigen Geräten auch den mobilen Datenverkehr und erlauben Sie den Online-Zugriff nur via WLAN.

Mobiler Router & LTE-Stick Mobiler-Router Bereits ab 40 Euro. Diese Geräte stellen mit einer SIM-Karte eine Online-Verbindung her, die per WLAN oder USB genutzt werden kann. Die Programmierung erfolgt über eine App oder ein Web-Interface. Viele Typen verfügen außerdem über einen internen Akku. Weiterer Pluspunkt dieser Geräte ist die Möglichkeit sie als WLAN Verstärker (WLAN-Bridge) zu verwenden. Achten Sie beim Kauf darauf, wie viele Geräte gleichzeitig online gehen können und dass ein externer Antennenanschluss vorhanden ist. Fast schon aus der Mode gekommen sind LTE-USB-Sticks. Diese Geräte verfügen über eine SIM-Karte und können in Verbindung mit dem Computer oder Tablet-PC mobil online gehen. Die Kosten für ein solches Gerät starten bei runden 30 Euro. Achten Sie beim Kauf auf eine LTE-Funktion und darauf, dass ein externer Antennenanschluss vorhanden ist.