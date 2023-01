So entsorgen Sie Ihren Weihnachtsbaum richtig

Das passiert in Mainz mit den alten Weihnachtsbäumen

Auf SWR1 Anfrage, was mit den alten Weihnachtsbäumen passiert und wie diese verwertet werden, schreibt uns die Stadt Mainz: "Die Weihnachtsbäume in Mainz, jährlich um die 70-80 Tonnen, werden im Stadtgebiet vom Entsorgungsbetrieb gesammelt." Danach, so ein Sprecher werden die Bäume an eine Fachfirma weitergereicht und "… gehen bis auf wenige Ausnahmen (Restilluminierung, Lametta im Baum etc.) nahezu komplett in die Verwertung. Dort werden sie teilweise zu Hackschnitzeln weiterverarbeitet oder anderweitig verwertet."