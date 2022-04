Musik-Cassette goes MP3

Sie haben auch noch welche von den selbst zusammengestellten Musik-Cassetten von früher im Schrank liegen? Dann wird es Zeit, diese analogen Schätzchen zu entstauben. Wir sagen Ihnen, wie Sie aus der Compact-Cassette ein MP3 machen.

Übersicht

Eigentlich nehmen Sie einfach ihre ganze Cassette mit dem Computer oder einem entsprechenden Digitalisierungsgerät, zum Beispiel in Form eines Retro-Recorders, auf. In einem optionalen nächsten Schritt können Sie das MP3 in einzelne Titel aufteilen und eine Playliste erstellen oder versuchen die Audio-Qualität nachträglich zu verbessern.

Das sind beispielsweise Geräte in Form eines Retro-Cassetten-Rekorders, mit denen Sie Ihre Cassette abspielen und dabei den Inhalt auf einen angeschlossenen USB-Stick oder eine Speicherkarte schreiben. Die MP3-Datei kann im Anschluss von dort aus weiterverarbeitet oder wiedergegeben werden. Solche Geräte gibt es online ab rund 40 Euro. Größter Kritikpunkt an diesen Geräten sind die oft extrem kostengünstig ausgeführte Kassetten-Mechanik und mangelnder Gleichlauf. Außerdem setzen die meisten Geräte auf billige Wandler und stellen daher nur relativ niedrige MP3-Samplingraten zur Verfügung.

Das Tape-Deck wird dabei mit dem Sound-Eingang des Computers verbunden. Anschließend wird die Cassette abgespielt und mit einer entsprechenden Software am Computer aufgezeichnet. Diese Methode liefert die besten Ergebnisse und benötigt nur wenige bis keine zusätzlichen Investitionen. Dafür ist sie etwas aufwändiger und braucht Vorarbeit. Alternativ zum Computer kann auch ein Field-Recorder oder Hand-Held verwendet werden. Diese kleinen Aufzeichnungsgeräte werden etwa von Musikern oder Reportern eingesetzt und sind in der Lage hochwertige Digitalaufnahmen zu liefern. Sie können also statt des Computers auch einen Field-Recorder via Line-Eingang an das Cassetten-Deck anschließen, um die MP3-Dateien zu erstellen.

Mit einem Chinch-Kabel verbinden sie Tape-Deck und PC-Soundkarte. Colourbox

Vorbereitung

Im Folgenden beschränken wir uns auf die Cassetten-Deck-Methode. Damit die gelingt, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Cassetten-Deck einwandfrei funktioniert. Alte MCs haben den Nachteil, dass Sie einen hohen Bandabrieb produzieren, was die Klangqualität beeinträchtigt. Unser Tipp: Besorgen Sie sich Brennspiritus und Wattestäbchen und reinigen Sie vor jedem Abspiel-Vorgang den Tonkopf. Damit es keinen Band-Salat gibt, spulen Sie jede Musik-Cassette einmal komplett durch und achten Sie darauf, dass diese sauber läuft und nicht "eiert".

Bandsalat schmeckt weder dem Besitzer noch dem Tape-Deck. Spulen Sie deshalb Ihre MCs mindestens einmal komplett durch. Colourbox

Anschließen

Verbinden Sie den Line-/Aux-Ausgang Ihres Cassetten-Decks mit dem Line-/Audio-/Aux-Eingang ihres Computers. Meist handelt es sich dabei um eine blaue Klinkenbuchse. Der Mikrofon-/Mic-Eingang (rote Buchse) ist für diese Zwecke ungeeignet. Dafür benötigen Sie normalerweise ein passendes Adapter-Kabel "Chinch – 3,5 mm Stereo-Klinke". Das gibt es für fünf bis zehn Euro im Elektronik-Markt. Alternativ können Sie auch den Rec-Ausgang/-Out Ihres HiFi-Verstärkers mit dem PC verbinden und die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

PC-Sound-Routing

Damit Sie die folgenden Einstellungen überprüfen können, spielen Sie einfach mal eine Cassette ab. Öffnen Sie nun die Sound-Einstellungen Ihres Windows-PCs und navigieren Sie zum Punkt "Sound-Systemsteuerung". Im Folgenden wählen Sie den Reiter "Aufnahme". Im Idealfall sehen Sie dort rechts neben dem Punkt "Eingang" einen grünen LED-Balken. Falls notwendig, aktivieren Sie den Eingang und/oder passen Sie die Einstellungen über den Punkt "Eigenschaften" an. Achten Sie dabei darauf, dass die Pegel-Anzeige immer im grünen Bereich bleibt. Nun können Sie Ihre Software starten und mit der Aufnahme beginnen.

Wichtig sind die korrekten Sound-einstellungen in der Windows-Systemsteuerung. SWR Screenshot M.Netscher

Aufzeichnungs-Software gibt es zu Genüge online. Wir beschränken uns im Weiteren auf Erläuterungen zum Programm "Audacity". Das gibt es kostenlos für alle Plattformen zum Download und Sie können damit sowohl die Digitalisierung als auch die Nachbearbeitung in Angriff nehmen. Laden Sie also die entsprechende Version auf Ihren Rechner und stellen Sie sicher, dass Sie nach der Installation mindestens fünf Gigabyte Festplattenplatz zur Verfügung haben.

Audacity

Starten Sie die Software und stellen Sie zunächst die Aufnahme-Quelle ein. In der Regel ist die Einstellung "Primärer Soundaufnahmetreiber" passend. Starten Sie nun die Aufnahme über den "roten Punkt" und steuern Sie die Aufnahme mittels Mikrofon-Schieberegler oben im Audacity-Fenster so aus, dass der angezeigte Pegel immer im grünen Bereich bleibt, maximal jedoch gelb wird. Nach erfolgreichen Tests stoppen Sie die Aufnahme, löschen die Test-Audio-Spur und spulen die Cassette an den Anfang zurück. Starten Sie die Aufnahme in Audacity und Ihrem Cassetten-Deck. Ein Auto-Reverse-Deck stellen Sie dabei so ein, dass es die MC einmal komplett abspielt. Haben Sie kein Auto-Reverse, stoppen Sie die Aufnahme nach der ersten Seite, speichern das Audio und nehmen anschließend die B-Seite separat auf.

Aufnahme beenden

Stoppen Sie die Aufnahme, wenn eine Cassetten-Seite erfasst ist und sichern Sie diese zunächst. Mit der Tastenkombination [CTRL + SHIFT + E] öffnet sich das Speicherfenster. Alternativ erreichen Sie es über den Menüpunkt Datei/Exportieren. Wählen Sie als Zielformat "WAV" aus, wenn Sie die Aufnahmen später nachbearbeiten möchten. Achtung: Dabei entstehen relativ große Datenmengen.

SWR1 Moderator Niels Berkefeld und sein Retro-Rekorder SWR1 Moderator Niels Berkefeld SWR SWR1 Moderator Niels Berkefeld Ich habe diesen Retro-Radio-Rekorder in einem Elektro-Fachmarkt gesehen, und es war Liebe auf den ersten Blick. Der sieht nämlich genau so aus, wie das Kassettenradio, dass in meiner Jugend bei uns Anfang der 80er in der Küche stand. Und weil ich noch ein paar Kassetten im Keller liegen hatte, die ich unbedingt mal digitalisieren wollte, bevor der Zahn der Zeit die Aufnahmen unbrauchbar macht, bin ich noch mehr begeistert, denn mit diesem Radio kann man seine Kassetten auf USB-Sticks oder SD-Karten überspielen. Auch toll: Die Sender-Einstellung beim Radio funktioniert da noch mechanisch, man kurbelt also mittels Drehregler den Frequenzanzeiger quer über das Display. Nostalgie pur…

Nachbearbeitung

Ist das Audio gesichert gibt es diverse Möglichkeiten. Die Einfachste ist es, Anfang und Ende zu schneiden und die Cassetten-Aufnahme "seitenweise" als MP3-Datei zu exportieren. Wer sich mehr Arbeit machen möchte, der kann auch einzelne Titel oder jeden Titel einzeln in ein MP3 wandeln und speichern.

Audacity ist ein mächtiges Werkzeug, um analoge Aufnahmen aufzuhübschen. Um hier zügig Erfolge zu erzielen raten Kenner dazu möglichst kleine Dateien, also zum Beispiel nur jeweils ein Lied zu verbessern, da die Verbesserung einer ganzen MC lange dauert und möglicherweise keine brauchbaren Ergebnisse liefert. Außerdem gilt es sich mit den Arbeitsweisen der Audacity-Effekte vertraut zu machen. Für einen Versuch empfehlen wir zunächst den Effekt "Rauschentfernung" anzuwenden. Der Einsatz eines Kompressor-Effektes macht den Klang gleichmäßiger. Wir empfehlen dabei mit einem 3:1 Verhältnis 0,5 Sekunden Ansprech- und 1,0 Sekunden Abklingzeit zu starten und die optimalen Einstellungen durch probieren zu finden. Last but not least kann noch ein Equalizer-Effekt zum Einsatz gebracht werden, um den Frequenzgang etwas aufzubessern.

Da die Sound-Verbesserung sehr viel Arbeit und Zeit kostet, gibt es entsprechende Software zum Aufhübschen des Sounds auch zu kaufen. Relativ schnelle Erfolge kann man hier mit den Produkten von Magix (Sound forge Cleaning Lab) für gut 90 Euro mit USB-Vorverstärker und dem Audio Restaurator von Pearl (ab 17 Euro) erzielen. Dabei kann die Software von Magix vorab getestet werden und Pearl's Restaurator bringt die passenden Kabel mit. Mit beiden Programmen lässt sich außerdem auch der komplette beschriebene Digitalisierungsprozess relativ intuitiv abwickeln.