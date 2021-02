Der ehemalige Skirennläufer Christian Neureuther lebt mit seiner Frau Rosi Mittermaier in Garmisch-Partenkirchen, einem der Hotspots des Skitourismus.

Trotz Klimawandel und voller Pisten, sieht er eine Zukunft für den Skisport - vorausgesetzt es gibt ein Umdenken bei allen Beteiligten.

"Skifahren ist ein Lebensgefühl. Das ist keine Sportart, sondern das ist etwas, was den Menschen im Innersten anspricht, wo er Sehnsucht hat in die Berge zu kommen, auf einem Hang zu stehen, runter zu schwingen und einfach die Natur einzuatmen." Christian Neureuther über das "Gefühl Berg" im SWR1-Inteview

SWR1: Vertragen die Berge den heutigen Ski-Tourismus noch, oder sind wir da schon teilweise übers Ziel hinaus geschossen?

Christian Neureuther: Auch als begeisterter Skifahrer muss man immer sehr sensibel damit umgehen und sich auch immer wieder fragen, ob alles so richtig ist oder welche Auswüchse entstanden sind. Diese reine Begeisterung für den Sport hat sich in einen Eventbereich entwickelt, den ich auch nicht mag. Wenn du schon in der Früh Skifahren nur mit Wodka-Feige erleben willst, ist das für mich nicht das, wo eigentlich der Sport hingehört.

Ich möchte diesen Skisport hauptsächlich ruhigen Gewissens betreiben können. Denn ich weiß haargenau, was der Skisport sich letztlich von Natur genommen hat, der Energieverbrauch dafür extrem hoch ist und was wir tun können, um die Natur nicht zu stark zu belasten. Ich bin der Meinung, dass sich der Mensch ein Teil der Natur nehmen darf, um darin Freizeit, Erholung und Freude zu bekommen. Aber es muss halt in einem vernünftigen Maße sein. Da sind wir gerade an einem Wendepunkt. Aber das Klima macht uns einige Striche durch die Rechnung, denn die Gebiete, wo früher noch Ski gefahren werden konnte, haben sich sehr verringert.

SWR1: Wie wird sich in den nächsten Jahren der Ski-Tourismus entwickeln?

Neureuther: Von Kritikern gibt es die Aussage, dass man in 20 Jahren nicht mehr Skifahren kann. Das habe ich zum Teil auch schon in den Siebziger- und Achtzigerjahren gehört, wo das Thema Klimawandel anfing. Ich glaube, dass der Mensch natürlich die Sehnsucht hat, solange wie möglich Ski fahren zu können - auch wenn sich das Klima natürlich verändert. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt einfach damit aufzuhören, weil man vielleicht in 40 Jahren in manchem Skigebiet nicht mehr fahren kann.

Ich glaube, dass man auf keinen Fall neue Skigebiete ausweisen sollte. Das man die jetzigen Skigebiete so nachhaltig wie möglich ausbaut und nutzt. Und dass man dort, wo Skifahren gerade Möglichkeit ist, wirklich alles nutzt, um möglichst viele Menschen dort zum Skifahren zu bringen. Im Gegenzug sollte man andere Bereiche total in Ruhe lassen. Insofern glaube ich, dass man mit gutem Menschenverstand den Skitourismus erhalten kann, ohne dass man bei jedem Schwung sagen muss: "Um Gotteswillen, was tue ich dort eigentlich?".

SWR1: Herr Neureuther, danke für klaren Worte.

Neureuther: Ja, gerne. Ich wünsche allen viel Freude, denn Skifahren ist etwas, das wir in der Familie erleben. Es ist eine Sportart, die man bis ins hohe Alter betreiben kann und mit ihm entsteht dieser Zusammenhalt und das Gemeinsame. Es ist ein Wert, der sehr speziell ist für unseren Sport.