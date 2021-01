Den Traumpartner auf einer Online-Dating-Plattform kennen zu lernen, das ist heute völlig normal. Viele Menschen versuchen sich in diesen Single-Börsen aber besonders gut darzustellen, um das Interesse der Anderen zu wecken.

Der Psychologe und Dating-Portal-Gründer Guido Gebauer hält relativ wenig von dieser Taktik. Er hält die Chancen für einen Erfolg beim Online-Dating für am Größten wenn beide Seiten absolut ehrlich sind – schon beim Erstellen des Nutzerprofils. Wir haben mit Guido Gebauer gesprochen.

Guido Gebauer, Psychologe und Dating-Plattform-Gründe Quelle: G. Gebauer/Bild: Thilo Nass

SWR1: Falls Ehrlichkeit so wichtig ist, sollte ich dann gleich ein Foto von mir in Jogginghose und mit fettigen Haaren als Profilbild verwenden?

Guido Gebauer: Das ist nicht unbedingt ein Kriterium für Ehrlichkeit. Sie sollten sich so vorstellen wie Sie wirklich sind. Und wenn man seinen Alltag vorwiegend in Jogging-Hosen verbringt und fettige Haare hat und das auch nicht ändern möchte, dann ist es sinnvoll das von Anfang an so zum Ausdruck zu bringen. Sie sagen, dass gemeinsame Werte und Ziele wichtiger sind, als das Aussehen.

Auf welche Erfahrungen bei Ihrem Online-Portal können Sie für diese Aussage zurückgreifen?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Stabilität von partnerschaftlichen Beziehungen ganz maßgeblich mit grundlegenden Werten für die persönliche Lebensgestaltung übereinstimmt. Am Angang spielt "das Äußere" schon eine Rolle, damit eine gewisse Attraktion entsteht. Für die Dauerhaftigkeit und für die Zufriedenheit einer Beziehung kommt es dann im Verlauf aber auf die Übereinstimmung der Grundwerte an.

Aber es heißt doch: Gegensätze ziehen sich an, oder nicht?

Ja, aber nur kurzfristig. Gegensätze können kurzfristig eine Faszination auslösen, aber sie stellen keine Basis für ein langfristiges Miteinander dar. Wenn in grundlegenden Themen der Lebensgestaltung eine Divergenz besteht, dann kann man vieles gemeinsam gar nicht tun, nichts gemeinsam unternehmen oder ärgert sich sogar über den Anderen.

Hat sich Corona sich auf das Online-Dating ausgewirkt, speziell auf Ihrer Plattform?

Die Corona-Pandemie hat sich deutlich ausgewirkt. Wir wissen, dass sich ein erheblicher Anteil der Nutzer nicht mehr trifft. Oder man trifft sich dann nur, nachdem vorher schon länger online kommuniziert wurde, zum Beispiel zu einem Spaziergang draußen. Unsere Mitglieder sind vorsichtiger geworden. Sie nehmen auch die Schutzmaßnahmen sehr ernst, was wir auch empfehlen. Es wird verstärkt auf entsprechende Online Kommunikation, also zum Beispiel auf Videochats zurückgegriffen. Auf unsere Nutzerzahlen wirkt sich die Pandemie günstig aus. Wir haben einen Zuwachs zu verzeichnen. Das Interesse am Online-Dating scheint zu steigen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyck.