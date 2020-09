Wer hätte das gedacht? Nicht die Jungen, sondern in erster Linie die Älteren spielen offenbar häufiger an Computer, Tablet und Co. - bei der durchschnittlichen Dauer haben die jüngeren Gamer aber die Nase vorn.

Das geht aus einer forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse KKH hervor. Demnach zocken von den 16- bis 29-Jährigen rund 15 Prozent fast täglich online oder offline, von den 30- bis 49-Jährigen rund 20 Prozent und von den 50- bis 69-Jährigen etwa 23 Prozent.

Dafür spielten junge Menschen im Durchschnitt länger: Die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen verbringe mindestens eine Stunde am Tag vor Tablet oder PC und immerhin 5 Prozent davon 8 Stunden und länger, hieß es. Die Corona-Krise habe bei vielen zu einer Ausweitung der Spielzeiten geführt, so die Umfrage.

Silver-Gamer haben Geburtsstunde der PC-Spiele miterlebt

Immer mehr Ältere entdeckten Rollenspiele wie World of Warcraft für sich. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Flashpic/Jens Krick

Dass immer mehr ältere Menschen dem Reiz digitaler Spiele verfallen, liegt laut Suchtexperte Michael Falkenstein auch an einer wiederentdeckten Leidenschaft. Die Generation 50 plus sei schließlich bei der Geburtsstunde der PC-Spiele in den achtziger Jahren dabei gewesen.

"Haben sich die sogenannten Silver-Gamer erst einmal mit der heutigen Technik vertraut gemacht, sind gerade sie es, die gar nicht mehr aufhören wollen zu zocken." Immer mehr von ihnen entdeckten auch Rollenspiele wie World of Warcraft für sich, die neben den Shooter- und Strategiespielen besonders Suchtpotenzial hätten.

Alarmzeichen für Spielsucht

Als häufige Gründe für exzessives Computerspielen nennt der Experte Stressbewältigung und Ablenkung. Besonders Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl nutzten demnach die Spiele, um sich von Frust und Unsicherheit zu befreien. "Sie genießen die virtuelle Unbeschwertheit, auch wenn das reale Leben derweil zusammenbricht."

Ob und wann dabei eine Spielsucht vorliege, sei schwierig zu definieren, so Falkenstein. Zu den Alarmzeichen für eine Abhängigkeit gehöre aber, die Kontrolle über Häufigkeit und Dauer des Spielens zu verlieren, das Spielen vor andere Aktivitäten zu stellen und auch bei negativen Konsequenzen weiterzumachen. "Süchtig nach Computerspielen ist jemand, der seine Familie und Freunde, die Schule oder die Arbeit vernachlässigt, der sich wegen des ständigen Spielens schlecht ernährt, kaum noch schläft, Hobbys und sportliche Aktivitäten sausen lässt", sagt Suchtexperte Falkenstein.

Positive Effekte durch das Computerspielen

"Richtig genutzt, können Computerspiele aber auch positive Effekte haben, gerade in Zeiten von Corona." So könne man etwa bei bestimmten Spielen in Kontakt mit anderen Menschen bleiben und trotz Abstand gemeinsam etwas erleben. Wer allerdings jeden Tag und dann noch mehrere Stunden am Stück spielt, riskiert eine Sucht und damit seine Gesundheit.

Das Marktforschungsinstitut forsa hat für die Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse bundesweit 1.005 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren Ende Juli 2020 repräsentativ befragt.