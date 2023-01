Sicher unterwegs auf der Skipiste

Zehn Tipps für Skifahrer und Snowboarder von der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS)

1. Rücksicht nehmen

Alle Skifahrer und Snowboarder sollten sich so verhalten, dass niemand gefährdet oder geschädigt wird.

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise

Jeder sollte auf Sicht fahren, Geschwindigkeit und Fahrweise dem eigenen Können sowie den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

3. Wahl der Fahrspur

Von hinten kommende Fahrer müssen die Fahrspur so wählen, dass vor ihnen fahrende Skifahrer und Snowboarder nicht gefährdet werden.

4. Überholen

Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder von links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem überholten Skifahrer oder Snowboarder für all seine Bewegungen genügend Raum lässt.

5. Einfahren, Anfahren und hangaufwärts Fahren

Wer eine Skiabfahrt einfährt, nach einem Halt wieder anfährt oder hangaufwärts schwingt, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass dies ohne Gefahr für sich und andere möglich ist.

6. Anhalten

Niemand sollte sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufhalten. Wer stürzt, muss einen solchen Bereich so schnell wie möglich freimachen.

7. Aufstieg und Abstieg

Wer aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den Rand der Abfahrt benutzen.

8. Beachten der Zeichen

Jeder muss die Markierung und die Signalisation beachten.

9. Hilfeleistung

Bei Unfällen sind alle zur Hilfeleistung verpflichtet.

10. Ausweispflicht

Ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht - jeder muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.