They hardly got paid for their labours

And mostly they didn’t get by

A need to survive barely kept them alive

But a dream that they had wouldn’t die

A dream that a life worth living



Sie wurden kaum für ihre Arbeit bezahlt

Und meistens kamen sie nicht weiter

Ein Überlebensbedürfnis hielt sie kaum am Leben

Aber ein Traum, den sie hatten, würde nicht sterben

Ein Traum, eines lebenswerten Lebens