Erleben Sie die Band Shakatak live im Rahmen eines exklusiven SWR1 Studiokonzertes am 9. Mai 2022 im KUZ in Mainz. Füllen Sie jetzt das Formular aus und sichern Sie sich die Chance auf dieses exklusive Konzert.

"Wenn wir nach Deutschland kommen, dann fühlen wir uns immer sehr willkommen", sagt Bill Sharpe von Shakatak im SWR1-Interview. "Das Publikum bei euch ist sehr warmherzig. Die Leute wollen Spaß haben, gleichzeitig hören sie aber auch genau hin, was wir als Musiker da handwerklich machen. Das ist eine tolle Kombination. Einige unserer besten Shows hatten wir in Deutschland."

Tickets? Nur online!

Die Freude bei Shakatak, endlich wieder auf Tour zu sein, ist riesig. Am 9. Mai 2022 (20 Uhr) spielt die vierköpfige britische Band ein exklusives SWR1-Studiokonzert im KUZ in Mainz. Die Eintrittskarten dafür gibt es NICHT zu kaufen, sondern nur online bei SWR1 Rheinland-Pfalz zu gewinnen.

Verspätete Jubiläumstour

Geplant war das Konzert in Mainz eigentlich schon 2020 zum 40-jährigen Bestehen von Shakatak, musste dann wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden: "Wir machen unsere Jubiläumstour eben nun zwei Jahre später, aber jetzt erst recht. Keiner hat ans Aussteigen gedacht. Im Gegenteil – wir können es gar nicht abwarten, zu euch zu kommen und zu spielen."

Durchbruch mit "Down on the Street"

Mit ihrem tanzbaren Mix aus Funk, Jazz und eingängigem Pop ist Shakatak Anfang der 80er weltberühmt geworden. In Deutschland kam der Durchbruch mit der Single "Down on the Street" (1984). Bis heute läuft der Song regelmäßig im Radio. Noch erfolgreicher war 1987 der Hit "Mr. Manic & Sister Cool", der den typischen "funky" Shakatak-Stil mit modernen Drum-Computern und elektronischen Samples erweiterte. Die Band weiß, wie sehr sich die Fans auf die Hits von damals freuen: "Es sind die Reaktionen, die wir kriegen auf die alten Songs. Die Leute warten auf die Hits – das ist doch klar. Wir spielen natürlich neue Musik, die wir ja regelmäßig rausbringen. Aber wenn wir 'Down on the Street' oder 'Mr. Manic' spielen, dann flippt das Publikum aus. Und das gibt uns das Adrenalin. Auch wenn wir die Songs Tausend Mal gespielt haben – wenn die Gesichter der Leute dann strahlen und sie mitsingen, ist das wirklich ein erhebendes Gefühl".