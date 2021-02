Steht in der Bibel wirklich alles? Sogar Tabuthemen wie Sex? Dieser Frage ist Bibelforscher Prof. Simone Paganini in seinem neuen Buch nachgegangen. Erste Einblicke seine Forschungsergebnisse hat er uns im SWR1-Interview gegeben.

SWR1: Kann man sagen: Die Bibel ist eine Art Erotik-Roman?

Simone Paganini: In der Tat kann die Bibel als Erzählung wahrgenommen werden und dort kommen in vielen Gesetzestexten oder Poesie sexuelle Inhalte vor. Erotik spielt in der Bibel eine Rolle. Ich würde sagen, mehr als Erotik spielt Sex eine Rolle. Zum Beispiel, dass Götter mit Frauen Sex haben können.

SWR1: Götter? Sie sprechen in der Mehrzahl. Das ist erstaunlich, denn es ist doch immer von einem Gott in der Bibel die Rede, oder?

Paganini: Das glauben die meisten Leute, aber es tauchen viele Götter in der Bibel auf. Also nicht nur der "richtige" Gott der Juden und Christen, sondern auch Götter aus anderen Religionen. Auch der "richtige" Gott wurde nicht immer als eine einzige Gottheit verstanden.

SWR1: Wie wird denn der Sex der Götter mit Frauen beschrieben?

Paganini: Das ist im Prinzip die altorientalische und die hellenistische Umwelt, also die römisch- kriegerische Welt, in der die Bibel entstanden ist. Zeus zeugt auch Kinder mit allen möglichen Frauen. Ein schönes Beispiel haben wir im Neuen Testament: Die heilige Jungfrau Maria wird Jungfrau genannt, weil sie direkt vom Heiligen Geist - also im Prinzip von Gott - geschwängert wurde. Auch im Alten Testament gibt es ein paar Beispiele. Die Bibel, wenn man sie richtig liest, erzählt genau solche Geschichten.

SWR1: Handelt es sich bei den Beschreibungen immer um das, was wir als "normalen Sex" verstehen?

Paganini: In unseren Zeiten über "normalen Sex" zu reden, ist schon ein bisschen anmaßend. Was ist denn "normal"? Dass, was wir als "normalen Sex" verstehen, ist sehr stark von einer christlichen Einstellung geprägt. Die Bibel - vor allem das Alte Testament - erzählt aber von einer Kultur, die nicht unbedingt christlich geprägt war, denn es gab noch kein Christentum. Wir erleben dort eine Gesellschaft, in der Männer mehrere Frauen haben konnten, in der Vergewaltigungen von Jungfrauen ein Problem war, solange der Mann nicht genug Geld hatte, um den Vater der Jungfrau auszuzahlen. Polygamie war problemlos möglich, genauso wie die Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen.

SWR1: Welche Reaktionen erwarten Sie zum Beispiel von der Katholischen Kirche auf Ihr Buch?

Paganini: Das Buch ist weder kirchen- noch religionskritisch. Ich will mit dem Buch auch nicht die Sexualmoral der Kirche in irgendeiner Weise infrage stellen. Als Bibelwissenschaftler weiß ich ganz genau, dass biblische Texte innerhalb einer christlichen Gemeinschaft immer eine Wirkungsgeschichte hatten. Bestimmte Texte wurden anders gelesen als sie tatsächlich dargestellt werden. Ich erwarte absolut keine Probleme. Ich denke das Buch ist spannend für Leute, die daran interessiert sind, wie es wirklich in der Bibel stand. Aber das, was in der Bibel stand, ist nicht unbedingt das, was man als Basis für eine Sexualmoral der katholischen Kirche annehmen muss, beziehungsweise im Laufe der Geschichte angenommen hat. Da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle.

SWR1: Papst Franziskus hat einmal gesagt: "Sex ist göttlich". Weiß er, wovon er spricht?

Paganini: Ich glaube ja, obwohl Papst Franziskus selbstverständlich auch Sohn seiner Bildung und seiner Zeit ist. Im Buch "Genesis 1" war das erste Gebot, das Gott den Menschen nach der Schöpfung gab: "Seid fruchtbar und mehret Euch." In unserer heutigen Sprache bedeutet das: "Habt Sex". Ich denke, dass Papst Franziskus bei seinem Zitat an diesen Satz dachte. Aber wenn man die Bibel genau liest, merkt man, dass es eben nicht nur um das sich vermehren geht, sondern auch darum Spaß zu haben oder eine Beziehung aufzubauen. Und selbstverständlich geht es auch um Erotik. Es geht aber auch um die Abgründe der menschlichen Seele. Also nicht alles, was mit Sex in der Bibel beschrieben wird, ist schön und romantisch. Es gibt auch einige Texte, die sehr problematisch sind.

SWR1: Würden Sie fordern, dass man mit diesen Erkenntnissen das Zölibat eigentlich sofort abschaffen müsste?

Paganini: Das ist eine sehr interessante Frage. Sex und Zölibat stehen nicht unbedingt im Gegensatz zueinander. Das Zölibat als Regelung innerhalb der katholischen Kirche hat eine ganz klare Entwicklung innerhalb der Geschichte gehabt. Und diese Geschichte hatte nichts mit Sex zu tun, sondern sie hatte einen ganz banalen wirtschaftlichen Grund: Irgendwann wollte die Kirche ihre Ländereien nicht an die Erben der Priester verlieren. Deswegen hat man das Zölibat eingeführt. Die Entscheidung für das Zölibat ist keine Entscheidung gegen Sex. Das hat mehr mit der Wirkungsgeschichte von manchen Texten zu tun, beziehungsweise wie diese Texte in einer bestimmten Zeit verstanden wurden.

Das Interview führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.