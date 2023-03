Können den Senioren nicht einfach den Führerschein abnehmen

Zahlen des Statistischen Bundesamts

Danach waren ältere Menschen im Jahr 2021 – gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung – seltener in Verkehrsunfälle verwickelt als jüngere. Konkret waren 66.812 Menschen ab 65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. Das waren 14,5 Prozent aller Unfallbeteiligten. Der Anteil dieser Altersgruppe an der Bevölkerung liegt aber bei 22,1 Prozent.



Die geringere Unfallbeteiligung dürfte daran liegen, dass ältere Menschen seltener am Straßenverkehr teilnehmen und wenigere einen Führerschein besitzen. Wenn ältere Menschen in einen Unfall verwickelt waren, waren die Folgen gravierender und sie trugen in mehr als zwei Drittel der Fälle die Hauptschuld. Entweder hatten sie die Vorfahrt genommen oder machten Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Anfahren.

Vergleicht man die Unfallhäufigkeit zwischen alten und jungen Menschen gerechnet auf gefahrene Kilometer, sind Senioren tatsächlich eine Hochrisikogruppe.