Selbstheilung – so hilft der "Innere Arzt"

Was ist überhaupt Selbstheilung und wie entscheidend ist dabei die eigene Haltung? Diese Fragen gehen im SWR1 Interview an Professor Tobias Esch.

Er ist Neuro- und Gesundheitswissenschaftler und Institutsleiter für integrative Gesundheitsversorgung an der Universität Witten-Herdecke.

SWR1: Wenn mein Arzt bei mir eine Mittelohrentzündung diagnostiziert, Tabletten verschreibt und mich krankschreibt – wo kommt die Selbstheilung ins Spiel?

Professor Tobias Esch: Dieses ominöse Wort "Selbstheilung" ist weit weniger magisch als es erscheint. Die Tatsache ist fast schon banal, dass wir ein Immunsystem und Zellen haben, die auf einen solchen Fall einer Mittelohrentzündung spezialisiert sind, um die Bakterien zu bekämpfen, den Eiter abzuräumen und wieder den Normalzustand herzustellen. Wir sind von Natur aus so gebaut. Die Werkseinstellung ist erstmal das Gesunde und nicht das Kranke. Und dafür haben wir über das Immunsystem, das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem ganz viele kleine Werkzeuge, die dann tätig werden. Manchmal ist Unterstützung notwendig durch andere Therapiemöglichkeiten, wie Medikamente. Aber erstmal ist die Voreinstellung die Selbstheilung. Den Spruch kennen sicherlich viele: Bei einer Erkältung dauert es mit Arzt sieben Tage und ohne eine Woche. Erstmal gehen wir davon aus, dass wir das so hinbekommen. Das ist die Selbstheilung. Und dann ist die Frage: was fördert und was behindert das?

SWR1 Haben wir einfach verlernt, uns selbst zu vertrauen?

Esch: Ja, das Zutrauen ist genau das, was auch in unserer Forschung eine große Rolle spielt. Dahinter stecken auch komplexere Dinge, wie das Belohnungssystem des Gehirns. Bestimmte Verhaltensweisen, auch gesunde Verhaltensweisen, werden belohnt und dadurch mehr praktiziert. Den "Inneren Arzt", wie ich das nenne, also unsere Selbstheilungskräfte, müssen wir uns zutrauen. Und das haben wir verlernt. Wir geben gewissermaßen unseren inneren Expertenstatus in dem Moment ab, wo wir eine Art Praxis betreten und den Mantel in der Garderobe aufhängen.

SWR1: Wie aktiviere ich den diesen "Inneren Arzt"?

Esch: Was das befördert, sind die ganz klassischen Dinge der Selbstheilung beziehungsweise der Gesundheitsförderung: sich regelmäßig bewegen, sich regelmäßig Zeiten der inneren Einkehr schenken. Stress, Schlaflosigkeit, Grübeleien, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel – das sind die großen Verhinderer der Selbstheilung. Wenn ich die Selbstheilung fördern will, sollte ich genau diese Dinge in meinem Alltag haben.

SWR1: Stress ist jetzt kein so großes Geheimnis. Um beispielsweise abzuschalten, brauche ich genau das Gegenteil von Stress, nämlich Zeit. Aber was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen? Irgendwie hat gefühlt keiner mehr Zeit, um für sich selbst zu sorgen.

Esch: Mehr als eine halbe Stunde am Tag muss ich nicht investieren. Diese halbe Stunde am Tag kann ich sogar noch aufteilen in kleine Versatzstücke für Bewegung, Entspannungsübungen, die auch nur kurze Zeit sein können. Es ist gar nicht so viel, was ich investieren muss. Und die gute Nachricht: Ich kriege ganz viel zurück. Unterm Strich schildern fast alle Menschen, dass sie diese Zeit mehr als doppelt oder zumindest mit guten Zinsen zurückbekommen.

SWR1: Hilft bei schweren Krankheiten noch der "Innere Arzt"?

Esch: Das geht überhaupt nicht um dieses entweder oder. Sondern es geht es um das sowohl als auch. Genauso wie der echte Arzt real ist, so ist auch die Selbstheilung völlig real, gut nachweisbar und messbar. Jetzt ist die entscheidende Frage: Gibt es den Kipppunkt – bis hierhin der "Innere Arzt" und ab dann der reale Arzt? Nein! Wir nutzen gerne dieses Bild, das bis zum letzten Atemzug – vom Bild her – die Selbstregulation vorhanden ist. Solange ich atme, ist an mir erstmal ganz viel gesund, vielleicht sogar mehr gesund als krank. Und es geht nicht darum die Dinge gegeneinander zu stellen, sondern das Gesunde zu fördern, auch in dem Wissen, dass das allein bei schwersten Erkrankungen mutmaßlich nicht ausreichen wird. Niemand wird das bezweifeln. Die Tendenz, dass Gesundheit möglich ist oder dass wir auf Gesundheit voreingestellt sind, dass wir ein Immunsystem haben, was versuchen wird – auch wenn es nicht ausreicht – Selbstregulation zu praktizieren und gegen den Keim, die Krebszelle oder Entzündung anzugehen, diese Tendenz ist nicht weg, selbst wenn sie nicht ausreicht. Das heißt, das Fördern des Gesundheitsanteils ist kein Ausschlusskriterium, trotzdem mitunter auch mit radikaler, konventioneller Medizin des äußeren Arztes vorzugehen. Das würde ich auch in Anspruch nehmen, aber nicht gegeneinanderstellen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Veit Berthold.