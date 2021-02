per Mail teilen

Laut einer neuen Studie der Techniker Krankenkasse (TK) sind mehr als 40 Prozent der Rheinland-Pfälzer zwischen 18 und 65 Jahren mindestens einmal am Tag im Second-Screen-Modus.

Dann wird nicht nur der Tatort geschaut, sondern beispielsweise gleichzeitig die neuesten Nachrichten gelesen. Wir haben mit der Studien-Leiterin Christina Crook über diesen Trend gesprochen.

SWR1: Offenbar sind es auch Erwachsene, die immer öfter und länger parallel auf mehreren Geräten online unterwegs sind. Wie sieht das konkret aus?

Christina Crook: Das muss jeder für sich beantworten. Ich sitze jetzt gerade vor einem großen Rechner, habe noch ein weiteres Gerät neben mir und ein berufliches und privates Handy. Mit nur einem zweiten Gerät, das ist mittlerweile die Second-Screen-Minimalvariante. Da kann dann auch ein drittes und viertes Gerät dazu kommen, wie man auch an mir merkt.

SWR1: Wie sieht es denn ganz konkret mit den Zahlen aus? Sie haben ja die Studie gemacht.

Crook: Man kann sagen, dass der Trend zu mehreren Geräten geht - zum Zweitgerät, wenn man so will, auch privat. Man schaut Fernsehen und dabei prüft man die privaten Nachrichten und shoppt online. Auf jeden Fall benutzten mittlerweile vier von zehn Rheinland-Pfälzer mehrmals am Tag das zweite Gerät.

SWR1: Und das, obwohl man sich ja eigentlich nur auf eine Sache so wirklich konzentrieren kann, oder?

Crook: So ist es. Es sind sogar ein bisschen mehr als 40 Prozent. Dieses Multitasking-Phänomen scheint eine Illusion zu sein. Denn wir sehen auch, dass es anstrengend ist. Die Menschen, die mehrere Geräte verwenden, geben an, öfter erschöpft, gereizt, nervös oder auch depressiv zu sein. Es scheint uns sehr viel mehr Energie zu kosten, als uns das vielleicht bewusst ist. Das gilt übrigens nicht nur, wenn man digitale Medien verwendet, sondern auch, wenn sie kochen und gleichzeitig ihrem Kind noch irgendetwas erklären oder es betreuen. Diese geteilte Aufmerksamkeit kostet uns mehr Energie. Das muss uns bewusst sein.

SWR1: Und warum machen es dann immer mehr?

Crook: Offenbar ist es so, dass wir nicht so richtig die Wahl haben. Beruflich ist es eine verschwindende Minderheit, die ohne Internet zurechtkommt. Die Digitalisierung hat, auch durch Corona, jeden Bereich durchdrungen und ist auch ein Stück alternativlos. Aber wir müssen sagen, es macht ja auch ein Stück weit Spaß. Wenn Sie Ihre Mails auf ihrem Handy noch mal checken, dann wird das Belohnungszentrum im Gehirn angeworfen. Und es geht auch nicht darum, Digitalisierung zu meiden. Es geht darum, den richtigen Umgang für sich herausfinden.

SWR1: Ist es nicht auch die Angst, dass man etwas verpasst?

Crook: Ja, ein Stück weit ist es schon so, dass es diese Angst gibt, etwas zu verpassen. Man darf nicht vergessen, dass digitale Angebote zu einem sehr großen Teil Geschäftsmodelle sind. Das heißt, die neue Währung ist Aufmerksamkeit. Und es wird sehr viel Geld verwendet und danach geforscht, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Es geht nicht darum, das zu verteufeln, sondern sich bewusst zu machen, welchen digitalen Angeboten widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit, wollen Sie das und in welchem Maße. Das sollten Sie selbstkritisch hinterfragen.

SWR1: Was würden Sie denn den Menschen raten?

Crook: Es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit der Rheinland-Pfälzer sagt, sie sind länger online, als sie das eigentlich vorgehabt haben. Und das ist so ein bisschen die Spur, die man auch verfolgen sollte und sich selbst hinterfragen und reflektieren. Mit welchen Angeboten verbringe ich so viel mehr Zeit, als ich möchte? Kann ich abschalten und wie mache ich das? Dafür können Sie den Tag rhythmisieren und beispielsweise festlegen, dass Sie zum Abendessen nicht aufs Handy schauen. Bauen Sie sich Zeitinseln ein, wo Sie Ihre Mails checken und online ein paar Sachen nachschauen. Und Sie sollten auch ganz bewusst online-freie Zeiten einbauen. Das ist der erste Schritt, um zu einer bewussten Mediennutzung zu kommen.