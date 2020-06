Irgendwie sind uns die Schotten sympathisch, wollten sie doch mehrheitlich bei uns in der EU bleiben. Bei SWR1 kleben wir ein Pflaster auf die Fernweh-Beule und träumen uns in die atemberaubenden Berglandschaften der schottischen Highlands.

Welcher Mann hat noch nicht davon geträumt: Einmal Schottenrock tragen und im Hochsommer eine frische Brise zwischen den Beinen spüren. Am besten noch in entsprechender Umgebung: zerklüftete Felsformationen, tiefe Seen und dazu ein guter Tropfen Whiskey für die raue Kehle.

Die Schotten nennen ihr traditionelles Kleidungsstück Kilt. Es wird beim Baumwerfen während der Highland Games, aber auch zum Heiraten getragen. Bei den Karomustern gibt es große Unterschiede und Zuordnungen nach Familienclans. Als Ausländer können Sie darauf aber pfeifen und unter allen sogenannten Tartans wählen, die der Kiltmacher im Angebot hat. Webereien stellen auf Wunsch beliebige, auch neu erfundene Tartans her. Das heutige Karomuster, das typisch für den jeweiligen Clan ist, ist vermutlich eine Erfindung des romantischen 18. Jahrhunderts. Viele Fragen zum Thema Tartan beantwortet das Scottish Register of Tartans.

Rundreise auf engen Straßen und mit Linksverkehr

Gut, der ein oder die andere strampelt sich durch die Highlands auf dem Fahrrad ab, die meisten Reisenden setzen aber für die durchaus weiten Strecken und steilen Anstiege aufs Auto. Wer Angst vor dem Linksverkehr hat, sollte sich vielleicht einen Mietwagen besorgen, denn hier greift man direkt in die Tür, wenn man rechts von sich den Schaltknüppel sucht. Manche Schottlandreisende empfehlen, ein Erinnerungsschild aufs Lenkrad zu kleben.

Gucken grimmig, tun aber nichts: schottische Hochland-rinder auf einer Weide in den Highlands dpa Bildfunk picture alliance / Photoshot

In den Highlands gibt es sehr enge Straßen, sogenannte Single Track Roads, auf denen hin und wieder Buchten die Möglichkeit zum Passieren des Gegenverkehrs lassen. Hier gilt die Regel, dass das Fahrzeug in die Bucht fährt, auf dessen linker Seite sie liegt. In den höheren Lagen dominieren Weideflächen für Schafe und Rinder. Aber auch wenn es ein beliebtes Postkarten-Motiv ist: Das Feststecken in einer Schafherde kommt äußerst selten vor. Die Tiere sind auch eher ängstlich und machen Platz, wenn sich ein Auto nähert. Die zotteligen Hochland-Rinder wirken zwar einschüchternd mit ihren Hörnern, aber Angst braucht man vor ihnen nicht zu haben. Am besten warten, die Aussicht genießen und wenn die Tiere weiterziehen, langsam weiter fahren.

Nessie - Vorbild in Sachen sozialer Distanz

Die Schotten haben einen vorsichtigen Zeitplan für die Corona-Lockerungen beschlossen. Noch immer sind Museen und Touristenattraktionen geschlossen, dazu zählt auch das Museum rund um das Monster von Loch Ness. Die Betreiber der privaten Ausstellung nahmen den Lockdown am Loch aber mit Humor.

"Wenn Nessie sozialen Kontakt über 15 Jahrhunderte vermeiden kann, bin ich mir sicher, dass wir es ein paar Wochen aushalten können", sagte Museumsmiteigentümer David Bremner der Tageszeitung "The Scotsman". Auch auf seiner Facebook-Seite postete das "Loch Ness Centre and Exhibition" entsprechend.

Nessie - einfach nur ein Riesenaal?

Loch Ness ist etwa 230 Meter tief und sehr dunkel. Die erste überlieferte Sichtung eines vermeintlichen Monsters soll es dort vor fast 1.500 Jahren gegeben haben. Diverse Aufnahmen, die das Ungeheuer zeigen sollten, wurden jedoch als Fälschungen oder falsche Interpretationen entlarvt. Im vergangenen Jahr kam ein internationales Forscherteam zu dem Schluss, dass es sich bei "Nessie" mit einiger Wahrscheinlichkeit um einen oder mehrere riesige Aale handeln könnte. Es seien keine Hinweise auf Urzeit-Kreaturen wie zum Beispiel Plesiosaurier gefunden worden, aber eine "signifikante Menge" von Aal-DNA.

Also brauchen Sie auch vor Nessie keine Angst zu haben. Und vor den Schotten ohnehin nicht. Die waren der EU ja wohlgesonnen. Während sich beim Referendum im Juni 2016 die Brexit-Befürworter insgesamt mit einem Stimmenanteil von 51,9 Prozent äußerst knapp durchsetzen konnten, votierten dabei 62 Prozent der Schotten für den Verbleib in der Union. Hat am Ende nichts genützt. Trotzdem irgendwie sympathisch.

Die größten Hits aus Schottland