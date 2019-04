"Schotterwüsten" in der Kritik Werden Steingärten bald verboten?

Sowohl in Bremen, als auch in Nordrhein-Westfalen werden Steingärten kontrovers diskutiert. In Heilbronn in Baden-Württemberg sind sie in Neubaugebieten bereits verboten. Es geht neben dem Naturschutz auch um den Vorwurf der Bevormundung, wenn Gemeinden die Anlage von Steingärten verbieten. Vorreiter für mehr Grün ist die Stadt Xanten im Kreis Wesel. Dort ist die Versiegelung von Vorgartenflächen inzwischen per Bebauungsplan verboten. Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) bezeichnete die Reaktionen auf das Verbot in einem WDR-Interview als überwiegend positiv. In Köln wird ein Förderprogramm zur Begrünung von Fassaden und Vorgärten gut angenommen, so die Stadt. Per Gesetz möchte Bremen die "Steinwüsten" ganz abschaffen. Die Bürgerschaft der Stadt wird Mitte Mai ein so genanntes "Begrünungsgesetz" verabschieden.