Für die Mainzer-Fastnachter ist in Zeiten der Corona-Pandemie alles anders. Statt vor einem vollen Saal findet die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" in diesem Jahr vor leeren Rängen und ohne Publikum statt. Wir haben mit dem Sitzungspräsidenten und "Meenzer-Obermessdiener" Andreas Schmitt über seine Strategie für die Corona-Fastnacht gesprochen.

Andreas Schmitt: Helau Herr Lueg!

SWR1: Es klingt fast wie immer, oder?

Schmitt: Ein bisschen einsam ist es dieses Jahr schon auf der Narrenbühne.

SWR1: Wie fühlt sich denn die Fastnachtsstimmung für Sie eine Woche vor Rosenmontag an?

Schmitt: Normalerweise tobt die Fastnachts-Kampagne jetzt auf den Höhepunkt zu und wir hätten im Laufe der Woche die Generalprobe für die Live-Sendung "Mainz bleibt Mainz". Dass ist dieses Jahr alles ein bisschen anders.

SWR1: Letztes Jahr an Fastnacht stand die Corona-Pandemie noch ganz am Anfang. Die Sitzungen waren voll. Wenn sie sich zurückerinnern, was denken Sie sich dann?

Schmitt: Das ist eine bleibende Erinnerung, die sich gerade in der jetzigen Kampagne, in der ja vor Ort so gut wie nichts möglich war, dauerhaft festgesetzt hat. Und diese Erinnerung gibt auch ein bisschen Hoffnung fürs nächste Jahr und dass es dann in alt gewohnter Weise weitergeht. Die Mainzer Fastnacht hat schon viele Krisen überstanden und durch die Corona-Pandemie wird sie auch unfallfrei durchkommen. Davon bin ich fest überzeugt.

SWR1: Normalerweise hetzen Büttenredner, Musiker und Gardisten jetzt von Auftritt zu Auftritt. Wie ist die Stimmung unter den Fastnachtern in diesem Jahr?

Schmitt: Die Stimmung ist ein bisschen surreal-verhalten. Man befindet sich in einer Art närrischem Winterschlaf. Man hat die Situation weggesteckt und akzeptiert. Das geht auch nicht anders. Und dann fährt man den Knopf ein bisschen zurück und hofft auf das nächste Jahr.

SWR1: Die gute Nachricht ist: Die Mainz-bleibt-Mainz-Fernsehsitzung gibt es auch in diesem Jahr. Wie läuft das genau ab?

Schmitt: Ich habe noch nie vor einem fast leeren Saal einen Vortrag gehalten. Aber wenn man im Saal ist und die Lichter brennen, dann fühlt man doch ein Stück Heimat und dann schließt man die Augen und sieht das Publikum. Wir machen diese Sitzung ja extra für die Leute, die zu Hause sind, die nicht raus können. Für die Leute im Krankenhaus, für die in den Pflegeheimen. Denen ein bisschen Spaß und Mainzer-Fastnacht ins Wohnzimmer zu bringen, das macht viel mehr aus als ein großer Orden!

Das Gespräch führte Michael Lueg.