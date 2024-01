"Sweetest Taboo", "Love is King" oder "Smooth Operator" waren die größten Hits von Sade und in der Musiklandschaft der 80er Jahre ein ganz besonderer Sound.

Eigentlich heißt die Sängerin mit nigerianischen Wurzeln Helen Folasade Adu, daraus wurde die Kurzform Sade (ausgesprochen "Schadee"). Und sie wird am 16. Januar 65 Jahre alt. Von Sade hat man schon lange nichts mehr gehört. Was sie derzeit macht, weiß SWR1 Musikchef Bernd Rosinus.

Sade live auf der Bühne (2011) dpa Bildfunk Picture Alliance

Sie war schon immer sehr scheu, was Auftritte in der Öffentlichkeit angeht. Interviews hat sie nur sehr selten gegeben und von ihrem Privatleben gibt sie nur ganz wenig preis. Die Sängerin ist in Afrika geboren und sieht sich selbst als Mädchen vom Land. Sade und ihre Familie kam nach England als sie vier Jahre alt war, mit 17 zog die Musikerin nach London und hat dort ihr halbes Leben verbracht. Mittlerweile lebt sie ziemlich zurückgezogen auf dem Land und widmet sich vorwiegend ihrem Garten. Eigentlich schade, dass sie sich so rar macht.

Ich bin wirklich ein Mädchen vom Lande. Als ich 17 war, ging ich in die Großstadt nach London, wo ich mein halbes Leben verbracht habe.

Back To The 80's

Ihr Sound war in den 80ern einzigartig. Zu dieser Zeit hatte Sade in London Mode studiert und tingelte als Sängerin durch die Londoner Clubs. Die Plattenfirmen lehnten die Demos erstmal ab – zu jazzig und nicht zeitgemäß. Erst als die Manager ein Bild von ihr in einer Zeitschrift sahen, gaben sie ihr den Vertrag. Und das Debüt von "Diamond Life", mit diesem coolen, distanzierten, aber gleichzeitig sehr warmen Sound zwischen Pop und Jazz war die Sensation. Das Album gilt heute noch als Meisterwerk des Pop und wird mit sechs Millionen verkauften Exemplaren zum Welterfolg.

Sade 1985 bei Live Aid im Londoner Wembley Stadion. dpa Bildfunk Picture Alliance

Distanz zum Debut-Album

Es ist sehr seltsam, dass Sade im Nachhinein nicht mehr überzeugt von "Diamond Life" ist. Es sei oberflächlich und künstlich aufgeblasen gewesen, sagt sie sinngemäß. Bernd Rosinus ist da anderer Meinung: "Das Album ist nach wie vor großartig."

Ihr größter Hit "Smooth Operator"

"Smooth Operator" wird oft als Lovesong missverstanden. Dabei geht um einen Mann, der ein Jetset-Leben führt und dabei überall auf der Welt Frauenherzen bricht. Und mit der Zeile "Across the north and south, to Key Largo, love for sale" ("Quer durch den Norden und Süden nach Key Largo hat er Liebe zu verkaufen"), wird angedeutet, dass er die Frauen auch materiell ausnutzt.

