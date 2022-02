So klappt das Sabbatjahr

Eine längere Auszeit nehmen und aus der beruflichen Routine ausbrechen: Dazu gibt es das sogenannte Sabbatjahr. Was das genau ist und wie es funktioniert, hat SWR1 Redakteurin Jutta Kaiser recherchiert.

Was ist ein Sabbatical oder Sabbatjahr?

Die Bezeichnung geht auf das hebräische Wort "Schabbat" zurück, das übersetzt so viel wie "inne halten" bedeutet. Ein Sabbatjahr oder auch Sabbatical ist eine Auszeit vom Job. Die muss jedoch kein volles Jahr sein, sondern es kann auch nur ein paar Wochen oder Monate dauern. Menschen, die ein Sabbatjahr einlegen, nutzen die Zeit sehr unterschiedlich - zum Beispiel mit der Familie, für den Hausbau oder zum Reisen. Ein Sabbatjahr kann auch genutzt werden, um sich sozial zu engagieren, jemanden zu pflegen oder sich weiterzubilden. Manche wollen auch einfach nur mal eine Weile raus aus allen alltäglichen Zwängen und einfach in den Tag hineinleben – oder sie nutzen das Sabbatjahr, um früher in Ruhestand zu gehen.

Hat jeder Arbeitnehmer das Recht auf eine Freistellung?

Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst haben ein Recht auf ein Sabbatjahr. In der freien Wirtschaft gibt es keine einheitliche Regelung. In der Chemischen Industrie regelt zum Beispiel der Tarifvertrag, inwiefern und wann ein Sabbatjahr möglich ist. Die meisten Menschen haben jedoch keinen Anspruch auf eine solche Auszeit. Ob ein Sabbatjahr möglich ist, hängt immer vom Arbeitgeber ab.

Generell gilt: Je größer die Firma oder der Betrieb, desto besser sind die Chancen. Aber auch wer in einem kleinen Unternehmen arbeitet, kann nach einer Möglichkeit für ein Sabbatical fragen. Dabei hilft es mit nicht allzu festen Vorstellungen den Dialog zu suchen und mit dem Arbeitgeber gemeinsam auszuloten, was machbar ist. Vielleicht können zwei oder drei Monate mit einer Arbeitskraft weniger im Team überbrückt werden – aber eben kein volles Jahr.

Wie finanziert man ein Sabbatical?

Eine Möglichkeit ist mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, dass Sie vier Jahre lang Vollzeit arbeiten, sich aber nur 80 Prozent des Gehalts auszahlen lassen – und den Rest dann im fünften Jahr, obwohl Sie nicht da sind. Alternativ können auch Überstunden gesammelt werden. Das bedeutet allerdings, dass über Jahre hinweg viel mehr gearbeitet werden muss, damit eine gute Summe zusammenkommt, die die Auszeit überbrücken kann. Gibt es in einer Firma Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder einen Bonus, kann dieses Geld unter Umständen auf einem Zeitkonto gutgeschrieben und später während des Sabbatjahres ausgezahlt werden.

Auch hier ist die Kommunikation mit dem Arbeitgeber wichtig, um herauszufinden, welche Möglichkeiten denkbar sind. Wer vielleicht Geld geerbt oder gewonnen hat, kann sich auch unbezahlt von der Arbeit freistellen lassen. Dauert die Auszeit mehr als einen Monat an, müssen allerdings während der Auszeit auch die Sozialversicherungsbeiträge selbst bezahlt werden. Wer im Sabbatjahr nicht nur eine Auszeit nehmen, sondern zum Beispiel reisen will, braucht dafür natürlich zusätzliches Geld. Das sollte im Voraus genau berechnet werden und im besten Fall ein Puffer eingeplant sein.

Wie lange im Voraus sollte eine Auszeit geplant und mit dem Arbeitgeber abgesprochen werden?

Das kommt darauf an, wie lange man weg sein will und wie viel Geld man für die Auszeit braucht. Und es hängt auch vom Job ab. In einigen Fällen gibt es Fristen einzuhalten: Lehrer in Rheinland-Pfalz zum Beispiel müssen ihren Antrag immer bis zum 1. Februar eines Jahres abgegeben haben. Unabhängig davon lohnt es sich in jedem Fall so früh wie möglich mit dem Arbeitgeber reden. Denn es muss ja nicht nur die Finanzierung geklärt, sondern noch viele weitere Fragen, z.B.:



Muss ich während des Sabbat-Jahres für den Arbeitgeber erreichbar sein?

Was ist, wenn ich krank werde?

Kann ich wieder zurück in den alten Job oder muss ich dann was anderes machen?



Diese Punkte sollten in einem Vertrag festgehalten werden. Denn nur wer alle Fragen geklärt hat, kann auch entspannt seine Auszeit nehmen.