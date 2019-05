"S!sters"-Sängerin Laurita Spinelli aus Rheinland-Pfalz Aus dem Hunsrück-Dorf auf die ESC-Bühne

Beim ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv drückt man die Daumen in Königsau (Kreis Bad Kreuznach) besonders fest. Sängerin Laurita vom deutschen Duo "S!isters" stammt von hier und freut sich über die große Unterstützung von zu Hause.

Königsau im Landkreis Bad Kreuznach: Hier ist Sängerin Laurita Spinelli (bürgerlich Laura Kästel) aufgewachsen. Von ihrer Kindheit in dem kleinen Hunsrückort schwärmt sie im Interview mit SWR1-Rheinland-Pfalz: "Ach, das war so schön. Meine Eltern sind ja bewusst in so ein kleines Dorf gezogen, hauptsächlich, weil sie durch den Job immer so unglaublich viel gereist sind. Und da wollten sie einen Punkt haben, wo es wirklich nur um die Familie geht – und das war Königsau."