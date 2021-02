Am Wochenende soll es warm werden. So mancher denkt da vielleicht auch ans Angrillen. Doch Grillfreunde sollten darauf achten, was auf ihrem Rost landet: Rotes Fleisch steht unter dem Verdacht, krebsfördernd zu sein.

Wer jetzt denk, "ach, das esse ich eh fast nie": Mit rotem Fleisch ist nicht automatisch Fleisch gemeint, dass eine rote Farbe hat. Neben Rindfleisch zählen das helle Schweinefleisch, Lamm oder auch Wild zu dieser Kategorie. Warum ist rotes Fleisch möglicherweise gefährlich? Professor Jörg Fahrer forscht an der Technischen Universität Kaiserslautern zu den negativen Auswirkungen von rotem Fleisch auf unsere Gesundheit. Er erklärt, rotes Fleisch besitze - im Gegensatz zu weißem Fleisch, wie beispielsweise Hühnchen - eine größere Menge an Häm-Eisen. Das stehe im Verdacht, für die krebsfördernde Wirkung von rotem Fleisch verantwortlich zu sein. Allerdings gibt es auch beim roten Fleisch Unterschiede: Rindfleisch besitzt zum Beispiel im Vergleich zu Schweinefleisch noch einen etwas höheren Gehalt an Häm-Eisen. Die International Agency for Research on Cancer, die Internationale Agentur für Krebsforschung, kam bereits vor mehreren Jahren durch verschiedene Studien zu dem Ergebnis, dass der Verzehr von rotem Fleisch zur Entstehung von Darmkrebs beitragen kann. Wie viel Fleisch pro Woche ist noch gesund? Hierzu gibt es eine ganz klare Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: Der empfohlene Fleischverzehr sollte zwischen 300 und 600 Gramm pro Woche liegen. Der Durchschnittskonsum in Deutschland liegt jedoch bei etwa einem Kilogramm Fleisch pro Woche. Sollte man also ab sofort beim Grillen ganz auf sein Steak verzichten? Wie bei fast allem gilt auch hier der alte Satz von Paracelsus: "Die Dosis macht das Gift". Denn Fleisch enthält auch viele wichtige Nahrungsbestandteile, ist eine gute Quelle für Proteine, wasserlösliche Vitamine, Eisen und auch für Zink, erklärt Jörg Fahrer.

Sendung am Fr , 19.2.2021 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz