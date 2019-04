Rot-schwarze Kannibalen Hochsaison für Feuerwanzen

Wer in diesen Tagen den Garten auf Vordermann bringt, kommt fast zwangsläufig mit ihnen in Kontakt. Mit kleinen, oft im Rudel auftretenden Insekten: den Feuerwanzen.

Die steigenden Temperaturen im April und Mai lösen bei der Feuerwanze den Fortpflanzungstrieb aus. Der Paarungsritus selbst kann sich dabei über Stunden hinziehen. Ein Weibchen legt danach bis zu einhundert befruchtete Eier an einer geschützten Stelle ab. Aus den Eiern schlüpfen die so genannten Nymphen, die sich durch mehrere Larvenstadien zur Wanze entwickeln und je nach Geschlecht und Art früher oder später sogar fliegen können.

Ebenso wie die Feldwanze ist auch die "Gemeine Feuerwanze" (Pyrrhocoris apterus) relativ weit verbreitet. In den gemäßigten Zonen Mittel- und Südeuropas kommt das Tierchen genauso vor, wie in Nord- und Mittelamerika. Erwähnenswert sind symbiotische Wanzenkolonien in Afrika. dort leben zum Beispiel die Feuerwanze und einige Raubwanzenarten in einer Kolonie zusammen.