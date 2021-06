Bei Rosen tritt derzeit vermehrt Rosenrost auf. Auch Blattläuse haben es auf die Pflanzen abgesehen. Wie man den befallenen Rosen helfen kann, weiß unser SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad.

Gerade erst frisch am Blühen und schon sind die wunderschönen Rosen gefährdet. Orangefarbene Flecken in der Größe eines Stecknadelkopfes: So sieht Rosenrost aus. Meist findet man ihn auf der Blattunterseite, wenn der Befall sehr stark ist, jedoch auch auf der Oberseite des Blattes. Rosenfreunde kennen außerdem den Sternrußtau. Dieser macht sich durch bräunliche Flecken, die auseinander laufen und mit etwas Fantasie an Sterne erinnern, auf sich aufmerksam. Laut Hans Willi Konrad werden die Rosen auch bereits von Falschem Mehltau angegriffen. Dieser mache keinen Unterschied, um welche Art von Rose es sich handle. Egal, ob Kletterrose oder Beetrose: "Das Zeug ist da!". Auch der Blattläusebefall könne bereits sehr stark sein.

Wie kann man den Rosen helfen?

Abschneiden hilft bei Blattläusen nicht. Wer an Rosen die Blattläuse mit der Schere entfernen will, der schneidet sich auch seine Blütenknospen ab. Hans Willi Konrad setzt auf einen einfachen Trick: "Mit der Rückenspritze einfach nur mit blankem Wasser die befallenen Triebe abspülen. Das verschafft der Rose ein wenig Luft." So werden die Blattläuse einfach abgespült. Doch der SWR1 Gartenexperte warnt auch: Bei den derzeitigen Wetterverhältnissen können die Blattläuse schnell wieder da sein.

Nützlinge & Stärkungsmittel können die Rosen schützen

Normalerweise würden Nützlinge bei einem Läusebefall helfen. "Doch ich habe bewusst auf die derzeite Anzahl von Nützlingen geachtet. Sie sind noch ganz schön im Verzug," erklärt der Gartenexperte. Man sehe zwar ein paar Marienkäfer, vielleicht mal hier und da eine Florfliege und eine Schlupfwespe, aber es seien noch zu wenige, um die Rosen richtig zu schützen.

Wenn man nicht mit Pflanzenschutzmitteln arbeiten will, rät der Experte zu Stärkungsmitteln und dem regelmäßigen "Lüften" der Rose mit dem Wasserstrahl. Bei starkem Schorfbefall müsse jedoch auf jeden Fall gehandelt werden - mit Pflanzenschutzmitteln oder Stärkungsmitteln.