Rolling Stones - "Sticky Fingers"

"Das Album 'Sticky Fingers' ist der Anfang der Rolling Stones, so wie wir sie heute kennen", sagt SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius im SWR1 Meilensteine Podcast.

Und tatsächlich hat das Album von 1971 alle Zutaten für einen Neuanfang. Gitarrist Mike Taylor ersetzt den verstorbenen Brian Jones. Die Stones gründen ihre eigene Plattenfirma und produzieren in ihrem mobilen Studio.

Zum Neuanfang gibt auch ein Rolling Stones Markenzeichen: die rote Zunge. Seit "Sticky Fingers" ist sie von keinem Rolling Stones Produkt mehr wegzudenken. Und dann ist da noch die sehr abwechslungsreiche Musik: "Brown Sugar", "Wild Horses", "I Got The Blues" oder "Can’t You Hear Me Knocking". "Rock, Country, Soul, Blues und sogar ein bisschen Pop", das gibt es auf "Sticky Fingers", sagt SWR1 Musikredakteur Benjamin Brendebach im SWR1 Meilensteine Podcast mit Moderator Frank König.