Bettlerbankett mit Tortenschlacht – so das Szenario bei der Pressekonferenz zu unserem SWR1 Meilensteinealbum "Beggars Banquet" der Rolling Stones. Ausflüge in Richtung Pop und psychedelische Klänge liegen hinter den Rolling Stones.

Auf "Beggars Banquet" kehren sie zurück zum Blues, Rock, und ein bisschen Country, Gospel und Soul steckt auch drin – eben von allem etwas und ganz viel von den Rolling Stones - außer von einem: Brian Jones, denn "No Expectations" war der letzte Song, an dem sich der Stonesgründer aktiv beteiligt hat.

Was Mick Jagger mit dem Teufel und mit Gott auf diesem Album zu tun hat, warum Charlie Watts für "Street Fighting Man" auf einem Spielzeugschlagzeug herumtrommelt und warum Keith Richards auf die "…hard-working people… the salt of the earth" sein Glas erhebt, über all das sprechen Benjamin Brendebach, Christian Pfarr und Katharina Heinius aus der SWR1 Musikredaktion in dieser Podcastfolge.