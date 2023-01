Rollenbilder in den Medien

"Du hast aber ein schönes Kleidchen an" - dieses Kompliment hören oft schon kleine Mädchen. Jungs werden deutlich öfter dafür gelobt, wie stark sie sind. Sexismus im Alltag fängt schon bei den Rollenbildern an, die wir unseren Kindern vermitteln, ob bewusst oder vor allem auch unbewusst.

Auch Kinderfilme und Zeichentrickserien verfestigen oft klassische Rollenbilder, sagt Maya Götz, Medienforscherin und Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, die unsere Fragen beantwortet hat.

SWR1: Mädchen stehen auf die Eiskönigin und Jungs auf Spiderman. Was ist an dem Klischee heutzutage noch dran?

Maya Götz: Im Prinzip trifft es genau den Kern, und das ist in den letzten 30 Jahren sogar noch stereotyper, noch verfestigter geworden. Und das hat natürlich einen Grund: Wenn wir uns jetzt mal die Prinzessin angucken, ist es wichtig, erst mal zu verstehen: was heißt eigentlich Prinzessin sein? Du bist wertvoll, nur weil du geboren bist. Und warum Rosa? Weil Rosa die einzige Farbe ist, die nicht "Junge" ist. Und genauso empfinden sich eben auch viele Mädchen. Sie sind geliebt, die Mutter spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben, und sie ist einfach stolz darauf, eine Frau zu sein.

SWR1: Das Ganze geht natürlich über ins Unterbewusstsein. Was bedeutet das für das Rollenbild von Mädchen?

Götz: Es heißt zum einen: das, was wir wahrnehmen, sind lauter machtvolle, kompetente Frauen - also die Mutter, die Erzieherin. Genauso wollen sie dann auch sein. Und gerade, wenn sie erleben, dass die Mutter zu Hause bleibt, sich ganz viel um die Familie kümmert, dann übernehmen sie das als das Ideal von Familie.

SWR1: Wir bleiben mal bei den Kinderfilmen. Prinzessinnen haben ja oft Modelkörper, sehen ganz toll aus. Messen sich Mädchen dann automatisch daran?

Götz: Es wäre ja schön, wenn sie Modelkörper hätten. Sie sind sogar noch viel dünner, als es überhaupt möglich ist. 50 Prozent aller Zeichentrickfiguren, die ein Mädchen oder eine Frau darstellen, sind in der Taille so dünn, wie es durch keine Schönheitsoperationen zu erreichen wäre. Das heißt, unsere Mädchen wachsen mit einem Körperbild auf, das sie überhaupt nicht erreichen können. Mädchen in den Medien sind immer perfekt. Nur wenn sie sich verlieben - dann werden sie manchmal etwas dümmlich. Aber ansonsten sind sie immer perfekt.

SWR1: Wie ist es bei den Jungs? Ist es da ähnlich unrealistisch?

Götz: Bei den Jungen haben wir eine ganz andere Dynamik. Den Jungen erzählen wir von Anfang an Geschichten, in denen Männer die Helden sind, die die Welt und die Prinzessin retten. Wenn man sich dann mal überlegt, welchen Alltag denn eigentlich Jungs erleben, dann ist dieser Alltag geprägt von sehr kompetenten, sehr machtvollen Frauen - und die Mädchen wollen auch gar nicht gerettet werden. Mädchen sind sogar entwicklungspsychologisch ein bisschen weiter.

Junge verkleidet als Superheld dpa Bildfunk Picture Alliance

Und was machen die Jungs? Sie suchen sich Figuren, wo sie ein Stück weit erst mal die Aussage "Der Mann ist schon das Wichtigste im Leben. Der Mann rettet alles" aufrechterhalten können. So zum Beispiel mit Figuren aus Lego Ninjago oder Darth Vader, wo ihnen praktisch die Außenhülle den Schutz gibt. Jungs erfahren zum Teil wirklich Angriffe, wenn gesagt wird "Sei nicht so ein Mädchen, stell Dich nicht so an. Wieso magst du Rosa?“. Und genau gegen diese Angriffe wollen sie sich wehren, indem sie sich so einen Panzer umlegen.

SWR1: Führen diese Vorbilder Ihrer Meinung nach automatisch dazu, dass aus Kindern sexistische Erwachsene werden?

Götz: Wie immer ist das viel komplizierter. Es gibt genügend Möglichkeiten, Kinder zu unterstützen, dass sie sich in ihren Charaktereigenschaften und der ganzen Weltwahrnehmung auch verändern. Im Prinzip bleibt diese aber oft bestehen, weil der Konsum so weitergeht. Mädchen werden zum Beispiel durch die Influencerin auf Instagram und Co. vor allen Dingen beim Make Up oder Lifestyle beeinflusst. Und viel Fitness macht deinen Körper schlank und stark. Dabei sollen Jungs immer besonders cool sein. Sie agieren immer, sie fühlen nie in sich hinein, sondern es wird immer "gemacht". Und der, der das meiste Geld hat, ist am meisten wert.

SWR1: Wie könnten denn hilfreiche Helden und Heldinnen in den sozialen Medien aussehen?

Götz: Zum einen, indem sie zum Beispiel andere Werte verkörpern. Seit zehn Jahren haben wir Influencerinnen auf den ersten Plätzen, die Mädchen besonders gut finden, wie Bibi oder die Dagi Bee. Sie stehen vor allen Dingen für Mode, Make Up und ein bisschen Lifestyle. Kinder sollen von Anfang an begreifen, es geht nicht ums Aussehen - es geht auch um die Werte dahinter. Was können wir für unsere Erde tun? Was können wir gegen den Klimawandel tun? Wo kann ich mich sozial engagieren? Wenn man so die Influencerinnen anguckt, dann bleibt nicht so ganz viel übrig.

SWR1: Was können denn Eltern oder die Gesellschaft tun, damit sich Rollenbilder verändern?

Götz: Zum einen natürlich vorleben. Das ist immer das Zentrale. Zu sehen, wie zufrieden wir mit dem eigenen Körper sind. Was tun wir eigentlich, dass wir uns wohlfühlen in unserem Körper? Es geht aber auch darum, diese Medienmacht immer wieder in Frage zu stellen. Im Prinzip wird gerade bei den Mädchen an keiner Stelle gesagt: Mädchen dürfen Fehler machen und Mädchen müssen nicht superdünn sein. Ihnen werden Bilder vorgelegt, die sie niemals erreichen können. Dann sollte man sagen "Ich finde das nicht gut. Ich finde, die zu dünn. Das ist doch gar nicht wirklich, das geht gar nicht". Also immer wieder eine Gegenposition dazu zu finden ist etwas, was auf jeden Fall hilfreich ist.

Das Interview führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.