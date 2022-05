"Riesenbärenklau kann üble Verbrennungen auslösen"

Der giftige Riesenbärenklau wuchert wieder in Rheinland-Pfalz. Die Ausbreitung bezeichnen Experten als Katastrophe. Was macht die Pflanze so gefährlich?

Über den Riesenbärenklau haben wir mit SWR1-Gartenexperte Hans Willi Konrad gesprochen. SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach. SWR H.W. Konrad Der Riesenbärenklau ist eine invasive Art SWR1: Warum ist die Ausbreitung des Riesenbärenklau eine Katastrophe? Konrad: Die Pflanze ist eine invasive Art, eingeschleppt worden als Tierpflanze, als Bienenweide, weil sie große Dolden macht - einen bis drei Meter in die Höhe. Als Dolde bezeichnet man den Blütenstand. Der Riesenbärenklau wuchert sehr stark. Und wenn er dann abstirbt, ist diese Fläche komplett frei. Dadurch kann Erosion entstehen, er verdrängt somit andere Pflanzen und dadurch auch die heimische Tierwelt. Sehr gefährlich bei Hautkontakt SWR1: Der Riesenbärenklau kann ja gefährlich werden, auch für uns Menschen... Konrad: Ja, das gemeine ist, dass er Inhaltsstoffe hat, die bei Berührung auf unsere Haut wirken. Hauptsächlich, wenn sie mit Sonnenlicht in Kontakt kommen. Wenn ich ohne Handschuhe daran arbeite und drei Stunden später etwas Anderes mache und dabei Sonnenlicht auf meine Hände bekomme, dann kann ziemlich zügig eine Verbrennung entstehen. Diese Verbrennung kann richtig übel werden: Von Hautreizungen, Rötungen, bis zu Quaddeln. Das können Verbrennungen ersten oder sogar zweiten Grades werden, die sehr oft ärztlich behandelt werden müssen. Und wenn die Bestände richtig groß und stark sind und die Wärme entsprechend groß ist, kann es sogar durch Ausdünstungen zu Atemreizungen und Schleimhautreizungen im Mundbereich oder auch in der Lunge kommen. Giftige Dämpfe wären im Extremfall möglich. Loswerden durch Herbizide oder Wurzel ausstechen SWR1: Also fernhalten kann man nur raten, wenn man einen Riesenbärenklau sieht. Aber was kann man dagegen tun, wie wird man ihn wieder los? Konrad: Ich habe das schon vor vielen Jahren bei uns im Garten gemacht: Sich einmummeln, Handschuhe an, auf jeden Fall noch eine Schutzbrille aufsetzen und alles abmähen. Und dann seitlich mit dem Spaten in den Wurzelstock stechen und mit feuchter, schlammiger Erde abdecken, sodass die Wurzel verfault. Das hat geholfen. Mittlerweile ist es Standard, dass man ihn mit Genehmigung durch bestimmte Herbizide bekämpfen kann. Oder mechanisch durch wiederholtes Abmähen und seitliches Einstechen des Wurzelstocks. Das ist aber aufwändig und zäh. Ursprung des Riesenbärenklau Der Riesenbärenklau wird auch Bärenkralle, Herkulesstaude oder Herkuleskraut genannt. Die Pflanzen gehören nicht zur heimischen Vegetation, sondern stammen ursprünglich aus dem Kaukasus. In Mitteleuropa hat er sich rasant ausgebreitet und die heimischen Pflanzen verdrängt. Imkern wurde er wiederholt als Bienenweide empfohlen. Die Blütezeit erstreckt sich von Juni bis Juli. Der Pflanzensaft enthält bestimmte Substanzen, die in Verbindung mit Sonnenlicht zu starken Verbrennungen führen können. Auch andere allergische Reaktionen sind möglich. Das Gespräch führte Frank Jenschar.

Sendung am Do. , 12.5.2022 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz