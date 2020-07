An der Westseite des Laacher Sees ragt dieses imposante Kloster empor. Die Abtei Maria Laach heißt auf Latein Abbatia ad Lacum, was so viel bedeutet wie Abtei am See. Im Klosterforum erfahren Besucher alles Wissenswerte über die Geschichte der Abtei. Der Besuch lässt sich auch gut mit einer kleinen Wanderung verbinden.

dpa Bildfunk Picture Alliance