Ab Freitag den 23. April werden in Rheinland-Pfalz Impftermine für Menschen aus der sogenannten Gruppe 3 vergeben. Rund eine Million Menschen zählen dazu, denn es geht nicht mehr nur um Alter und Vorerkrankungen.

Wer wird jetzt geimpft?

Lehrer. Grundschullehrer können sich schon seit dem 1. März zur Impfung anmelden. Ab Freitag können das nun alle Lehrer tun.

Zudem gehören zur Priorisierungsgruppe 3 alle Feuerwehrleute, egal ob ehrenamtlich oder Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel.

Mitarbeiter in der Wasserversorgung, der Stromversorgung sowie Apotheker.

Auch Mitarbeiter in der Pharmabranche, in Laboren oder bei Transportunternehmen gehören zur Priorisierungsgruppe 3.

Wer sich nicht sicher ist, ob er mit seinem Beruf auch dabei ist, sollte sich auf der Internetseite Corona.rlp.de informieren oder die Hotline des Landes anrufen unter 0800-57 58 100.

Was muss man machen, wenn man zu Gruppe 3 gehört?

Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man meldet sich telefonisch für die Impfung an, die Nummer ist ebenfalls die 0800-57 58 100. Oder man registriert sich im Internet auf der Seite impftermin.rlp.de. Die Impfung wird voraussichtlich Mitte bis Ende Mai stattfinden. Das dauert unter anderem deshalb so lange, weil zum einen der Impfstoff knapp ist und zum Anderen ist es laut Ministerium so, dass vorher erst noch rund 200.000 Menschen geimpft werden, die zur Priorisierungsgruppe 2 gehören und noch auf ihre Impfung warten.

Wird AstraZeneca auch in Rheinland-Pfalz für alle freigegeben?

Nein. Das Gesundheitsministerium sagt, diese Frage würde sich in Rheinland-Pfalz nicht stellen. Es gebe jede Menge Menschen über 60, die sich für eine Impfung registriert hätten und für die seien die jetzigen und künftigen AstraZeneca-Lieferungen eingeplant. Darüber hinaus verweist das Ministerium darauf, dass Hausärzte ja schon jetzt AstraZeneca an jüngere Menschen aus den Priorisierungsgruppen spritzen dürfen wenn sie dies unbedingt wollen und das aus medizinischer Sicht vertretbar sei.