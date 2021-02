per Mail teilen

SWR1 Rheinland-Pfalz lädt Sie zur virtuellen Rosenmontagsparty mit Michael Lueg ein. Den passenden Cocktail haben wir auch dafür. Klar, dass die Farbe des Drinks genauso gelb ist, wie das Logo von SWR1 Rheinland-Pfalz.

Da steckt SWR1 drin! Und für noch mehr Rheinland-Pfalz können wir diesen Cocktail noch mit Sekt von Ihrem Liebingswinzer um die Ecke aufgießen. SWR Ronny Zimmermann

Zutaten:

1 Knolle frischer Kurkuma

4 cl Rum

2,5 cl frischer Zitronensaft

6,5 cl Maracuja-Nektar

Zubereitung

Frischen Kurkuma in Scheiben schneiden und Rum einfärben. Anschließend abseihen und mit den restlichen Zutaten in einen Shaker auf Eis geben.



Kräftig schütteln.



In eine große Cocktailschale geben und mit einer gefriergetrockneten Blüte garnieren.