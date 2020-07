Besonders Frauen sind von Altersarmut betroffen, weil sie Fehler bei der Altervorsorge machen. Wie sie das ändern können, erklärt Finanzberaterin und Autorin Helma Sick.

SWR1: Im vergangenen Jahr haben nur 68 Prozent der Frauen ihren Lebensunterhalt selbst bestritten, bei den Männern waren es 80 Prozent Was lesen Sie aus dieser Statistik?

Helma Sick: Das ist wie immer mit Zahlen, man muss die Hintergründe kennen. Die Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern hat sehr zugenommen hat – Gott sei Dank. Aber es ist auch eine Tatsache, dass über 60 Prozent der erwerbstätigen Frauen Teilzeit arbeiten.

Heißt es dann auch, dass fast 30 Prozent der Frauen im Prinzip abhängig von Mann oder Staat sind?

Ja, das ist so. Bei der Abhängigkeit von Frauen von ihrem Mann, hauptsächlich wenn der Mann eben der Alleinverdiener oder der Hauptverdiener ist, hat sich nicht so rasend viel geändert. Das ist etwas, was uns wirklich Sorge bereiten muss. Es gibt eine Studie des Bundesfamilienministeriums, wo das Ministerium ganz deutlich sagt, dass für einen erheblichen Teil dieser Frauen die Ehe abhängigkeitsfördernd und existenzbedrohend ist, wenn die Ehe scheitern sollte. Und das ist ja bei jeder zweiten bzw. flächendeckend bei jeder dritten Ehe der Fall. Das ist also sehr blauäugig sich heute auf einen Minijob oder kleine Teilzeit zurückzuziehen und den Mann nach wie vor als Hauptverdiener zu sehen. Da ändert sich leider zu wenig, muss ich wirklich sagen.

Dauer 2:18 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP "Frauen und Finanzen" Immer noch sind es viel zu wenige Frauen, die sich um ihre Finanzen selbst kümmern. Häufig sind es Männer, die sich diesem Thema annehmen. Das will der Landesfrauenrat ändern. Auf einer Tagung werden Frauen beraten und zu mehr Eigenverantwortung ermutigt. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Viele Frauen sind berufstätig. Wenn man da wirklich ganz genau hinschaut, dann sind diese vor allem in Teilzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt.

Genau, und zwar in Deutschland noch mehr als in anderen Ländern. In Deutschland tragen die Frauen nach einer OECD-Studie am wenigsten zum Haushaltseinkommen bei.

Tipp: Früh mit dem Sparen beginnen Finanzberaterin Helma Sick beobachtet immer wieder, dass Frauen zu spät vorsorgen. Während Männer bereits mit Anfang 20 anfangen würden, Geld für die Rente anzusparen, würden Frauen erst mit Mitte 30 beginnen. Dabei sei gar nicht entscheidend, wie fürs Alter gespart werden - entscheidend sei, dass dies so früh wie möglich geschehe, sagt Sick. "Frauen sparen immer noch über zehn Jahre später als Männer, zehn Jahre in den das Geld für sie was tun könnte."

Das heißt, die Rente sieht dann auch mies aus, oder?

Genau das ist es ja. Ich kann Ihnen das auf eine ganze einfache Formel bringen: Teilzeitarbeit ist auch Teilzeitrente. Das ist etwas, was mir wirklich Sorgen macht, denn ich sehe seit vielen Jahrzehnten, dass sich zu wenig ändert. Ich sage immer: Liebe Frauen, ihr könnt alles machen in euerm Leben, aber ihr müsst die Folgen kennen. Und wer die Folgen kennen würde, nämlich eine miese Rente und keine Möglichkeit, den eigenen Lebensunterhalt wirklich gut zu bestreiten, der würde sich manchmal anders entscheiden.

"Viele Frauen haben ein abgeschlossenes Studium oder eine andere gute Ausbildung. Und trotzdem wählen sie dann wieder ein Leben wie ihre Mutter oder Großmutter – und das muss uns doch wirklich Sorgen bereiten." Finanzberaterin Helma Sick

Aber wie kommt das, dass wir Frauen immer noch in dieser Teilzeitfalle hängen bleiben?

Ich kann Ihnen keinen wirklichen Grund dafür sagen. Ich verstehe es einfach nicht, denn ich komme ja aus einer Generation, in der Frauen einfach gar nichts durften. Die sollten möglichst schnell heiraten und dann waren sie versorgt. Heute können Frauen alles haben und machen. Viele Frauen haben ein abgeschlossenes Studium oder eine andere gute Ausbildung. Und trotzdem wählen sie dann wieder ein Leben wie ihre Mutter oder Großmutter – und das muss uns doch wirklich Sorgen bereiten.

Stimmt, das sind alles so antiquierte Modelle irgendwie.

Es gibt sogar einen Rückschritt. Das stellen alle fest, die es beruflich mit Frauen zu tun haben. Ich komme ja mit Vorträgen sehr viel in Deutschland herum, auch viel an Universitäten und Hochschulen. Mir sagen alle, die mit Frauen zu tun haben, dass es einen erheblichen Rückschritt gibt und erstaunlicherweise gerade bei jungen Akademikerinnen.