Schicken Sie uns Ihre Fragen an Kay Rodegra

Haben Sie eine konkrete Frage zum Thema Reisen in Pandemiezeiten? Möchten Sie wissen, wie es sich mit Buchungen und Stornierungen konkret verhält? Dann schicken sie uns eine Mail ins Studio oder per WhatsApp. Unser Experte Kay Rodegra beantwortet Ihre Fragen am 20. Mai in SWR1 Der Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr.