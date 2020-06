per Mail teilen

Reisewarnungen sind für viele Länder in Reisehinweise gewandelt worden. Wir sagen Ihnen, worauf Sie in Punkto Corona jetzt bei der Buchung einer Reise achten sollten.

Genau informieren

Die Verbraucherzentrale rät allen, die jetzt eine Pauschal-Reise buchen, genau hinzusehen: "Am besten klären Sie bereits vor der Buchung ab, mit welchen Einschränkungen und Corona-Schutzmaßnahmen Sie vor Ort rechnen müssen", so der Rat der Experten. Ist zum Beispiel der Hotel-Pool dauerhaft geschlossen oder gibt es kein Frühstücks-Buffet. Weist der Reiseveranstalter schon bei der Buchung auf eventuelle Einschränkungen hin, so stellen derartige Einschränkungen keinen Reisemangel mehr dar.

Außerdem raten die Experten dazu, sich genau über das jeweilige Reiseland beim Auswärtigen Amt im Bezug auf die aktuell gültigen Reisebestimmungen und Sicherheitshinweise zu informieren.

Kostenloser Rücktritt bei zweiter Welle

Für Pauschalreisen gilt bei einer zweiten Infektionswelle im Reiseland laut Verbraucherzentrale: "Kommt es aufgrund des Covid-19 Virus zu massiven Einschränkungen am Urlaubsort, führt dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Reise."

Informieren Sie sich direkt bei der Buchung über eventuelle Einschränkungen. picture-alliance / Reportdienste Benjamin Nolte

Die Experten sprechen weiter davon, dass davon ausgegangen wird, dass in einem solchen Fall unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände vorliegen, unter denen die Buchung kostenfrei storniert und bereits geleistete Zahlungen zurückgefordert werden kann.

Reiserücktrittsversicherung bei Corona-Erkrankung

Reiserücktrittsversicherungen greifen dann, wenn nach der Reisebuchung eine versicherte Person erkrankt und dies ärztlich bescheinigt werden kann. Die Verbraucherzentrale weist allerdings darauf hin, dass viele Verträge Ausschlussklauseln für Pandemien, wie zum Beispiel Corona enthalten: "Das bedeutet, dass die Reiserücktrittversicherung dann nicht zahlt, wenn Sie an Corona erkranken und Ihr Versicherungsvertrag eine solche Klausel enthält." Die Experten weisen aber auch darauf hin, dass eine solche Ausschlussklausel bereits beim Abschluss der Versicherung im Vertrag existiert haben muss. "Nachträglich dürfen die Versicherer solche Klauseln nicht einfügen."

Die bloße Angst vor einer möglichen Infektion reicht nicht als Grund für einen Reiserücktritt aus. Die Versicherung greift auch nur dann, wenn Sie oder eine mitversicherte Person erkranken. Der Versicherungsfall tritt außerdem beim plötzlichen Verlust des Arbeitsplatzes, bei Kurzarbeit oder dem Tod eines nahen Angehörigen ein.

Diese Umstände gelten auch für so genannte Reiseabbruchversicherungen. Sie greifen, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person im Urlaub erkranken und die Reise abbrechen müssen. Auch hier gibt es allerdings entsprechende "Pandemie-Klauseln".

Auslandskrankenversicherung

Erkranken Sie während einer Reise an Corona und sind Sie im Besitz einer gültigen Auslandskrankenversicherung, so übernimmt diese grundsätzlich alle entstehenden Kosten. Es gibt allerdings Versicherer, die durch Pandemien entstehende Behandlungskosten ausschließen. Corona gilt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Pandemie.

Ebenso schließen einige Versicherer eine Kostenübernahme bei bestehenden Reisewarnungen aus. Die Experten der Verbraucherzentrale weisen darauf hin, dass bei Vorliegen einer Reisewarnung eine Reise in der Regel kostenlos storniert werden kann. "Es sollte wohl überlegt sein, ob man trotz einer Reisewarnung die Reise dennoch antreten möchte." Konsultieren Sie also in jedem Fall vor Reise antritt die Unterlagen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Versicherers.