"Meine Karriere hat schon vor Genesis angefangen"

Als Phil Collins 1996 als Frontmann der Rockband Genesis ausstieg, wurde der schottische Sänger Ray Wilson engagiert. Die Zusammenarbeit hielt aber nur für das Album "Calling All Stations" (1997).

Heute sieht Ray Wilson das alles gelassen. Mit seiner ehemaligen Band "Stiltskin" hatte er schon vorher Erfolg, und nach Genesis kam die Solokarriere. Am Freitag, 21. Oktober, spielt Ray Wilson live mit Band in Kaiserlautern, im Emmerich-Smola-Saal des SWR-Studios. SWR1 Musikredakteur Dave Jörg hat vor dem Konzert mit ihm gesprochen.

SWR1: Sie kommen ja regelmäßig alle paar Jahre nach Kaiserslautern...

Ray Wilson: Ja, das kommt, weil ich in der Region mit meinem Promoter schon lange befreundet bin. Wir haben da eine große Fanbase aufgebaut. Außerdem sind Kaiserslautern und die Gegend drumherum einfach schön. Ich komm gerne zu Besuch. Wir haben dann immer viel Spaß.

SWR1: Ist ja dann fast ein Heimspiel...

Wilson: Kann man so sagen (lacht).

SWR1: Sie treten weit über 100 Mal im Jahr auf, wenn das möglich ist - was ist das Schöne an den Konzerten in Rheinland-Pfalz?

Wilson: Mittlerweile kenne ich schon viele Konzertbesucher, die immer wieder kommen. Und die kennen meine Musik, sogar meine frühen Solosachen aus meinem ersten Album "Change" von 2003. Wenn die Leute all deine Sachen kennen, ist das einfach schön. Manche wünschen sich Songs - sogar vorab per Mail. Deshalb bin ich immer ein bisschen freudig aufgeregt, wenn ich bei euch spiele. Das ist immer etwas ganz Besonderes.

SWR1: Seit Sie für ein Album bei Genesis waren, haben Sie viele Fans aus dem Bereich dazu bekommen, die sie vielleicht sonst gar nicht kennengelernt hätten. Fühlt sich das für Sie komisch an oder ist das okay?

Wilson: Das spielt für mich keine Rolle. Ich hatte schon vor Genesis mit meiner Band "Stiltskin" eine kommerzielle Karriere. Man darf nicht vergessen, dass wir damals 1994 den Nummer-1-Hit "Inside" in Großbritannien hatten. Manche Fans mögen lieber sowas, andere wollen Genesis hören, weil das einfach ein großer Name ist. Andere mögen Songs aus meiner Solokarriere. Ich sehe das sehr positiv. Ich bin in der glücklichen Lage, aus einem reichen Katalog von Songs wählen zu können.

SWR1: Sie spielen ja sogar Peter Gabriels Solo-Stücke...

Wilson: Ja, ich habe mal mit dem Song "Biko" angefangen, weil Peter und ich ziemlich ähnliche Stimmen haben. Aber mittlerweile singe ich lieber "Solsbury Hill". Das ist ein toller Song und die Leute wollen den wirklich live hören. Die lieben ihn. Die Solo-Sachen aus dem Genesis-Universum sind auch sehr erfolgreich gewesen. Das ist schon ziemlich einzigartig. Vor 20 Jahren habe ich bei meinen Konzerten gerne kleine Geschichten erzählt und dann ausgewählte Songs aus den Genesis-Soloprojekten gespielt - ein bisschen was von Phil Collins, ein bisschen Peter Gabriel und auch was von Mike and the Mechanics.

SWR1: Sie sind natürlich auch mit ihrem aktuellen Album "The Weight Of Man" auf Tour und spielen Songs daraus. Die Platte ist in großen Teilen sehr melancholich und beschäftigt sich damit, dass wir Menschen unsere Erde ziemlich mies behandeln...

Wilson: Ja, und die Songs habe ich am Anfang des ersten Lockdowns geschrieben. So wie viele andere Künstler habe ich mir auch Gedanken gemacht, was wir Menschen mit dem Planeten so machen - insbesondere mit anderen Menschen. Dazu ist noch der Ukraine-Krieg gekommen. Ich lebe jetzt in Polen und da ist die Ukraine nicht weit. Wir denken praktisch ständig daran, was als nächstes passieren könnte. Das ist eine beunruhigende Zeit. Umso mehr ein Grund, nach dem "Carpe Diem"-Motto zu leben, also "Nutze den Tag". Wenn ich aus all den Ereignissen der letzten Jahre wirklich eine starke Lehre gezogen habe, dann ist es, dass wir im Hier und Jetzt leben müssen.

Das Interview führte SWR1 Musikredakteur Dave Jörg.