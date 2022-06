Für viele unvorstellbar, andere versuchen es immer wieder und manche schaffen es einfach so... Gibt es die eine richtige Maßnahme, um mit dem Rauchen aufzuhören?

Neue Studien zeigen, dass die Zahl der Rauchenden seit Beginn der Pandemie deutlich zugenommen habe. Nur wie diese ungesunde Angewohnheit wieder ablegen? Vielen fällt es nicht leicht, wirklich mit dem Rauchen aufzuhören. Dr. Jürgen Selzer arbeitet als Suchttherapeut in Mainz und betreut Menschen auf ihrem Weg raus aus der Nikotinabhängigkeit - so heißt Rauchen im Fachjargon.

Laut Selzer gibt es rund ums Rauchen viele Irrtümer, zum Beispiel, dass es sich dabei um eine Art Lifestyle-Problem handele. "Die Wahrheit ist, es ist die Todesursache Nummer eins. Wir haben in Deutschland jeden Tag 330 Rauchertote. Obwohl wir nur noch 23 Prozent Raucher haben", sagt Selzer. Er betont, dass es nicht nur wichtig sei, zu wissen, wie schädlich Rauchen für den Körper sei, sondern sich ebenfalls bewusst zu machen, was im Körper Tolles passiere, sobald diese Schädlichkeit wegfalle.

Auf das Mindset kommt es an

Die gute Nachricht: Nikotinsucht ist laut Selzer die einzige Krankheit, die tatsächlich innerhalb eines langen Nachmittages behandelt werden kann. Aber: "Motivation und Interesse muss man haben", sagt Selzer. In seinen Therapien habe er oft auch Menschen, die beispielsweise vom Partner geschickt wurden. "Dann ist die Abstinenz-Wahrscheinlichkeit deutlich geringer."

Laut Selzer ist die erfolgreichste Therapieform in der Suchtbehandlung die kognitive Verhaltenstherapie und das ganz unabhängig von der Substanz. Dabei wird vor allem an den Gedanken, Bewertungen und Glaubenssätzen angesetzt. Hält sich eine Person für entspannter, wenn sie raucht? Hält sie sich für geselliger? Die Spannung, die die Substanz nach dem Konsum löse, sei letztlich eine Spannung, die die Substanz selber erzeuge. "Raucher sind in keinem Fall entspannter, weil jede Sucht - und das ist ein generelles Thema - auf lange Sicht zu einer zunehmenden Anspannung führt."

"Ich möchte nicht mehr rauchen" - die Willenserklärung ist der erste Schritt

Gruppentherapien seien bei Rauchern die effektivste Suchtbehandlung, sagt Selzer. Konkret sind das dann acht bis zehn Leute, die einen Tag zusammen mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin in einem Gruppenraum sind. Rauchfrei ist eine Person dann, wenn sie den Vorsatz ausspricht nicht mehr rauchen zu wollen: "Ich möchte nicht mehr rauchen." Und das gilt bis zum nächsten Zug. Die Abstinenz ist, so Selzer, eine Willenserklärung. In der Gruppe bereiten sich die Teilnehmer darauf vor, was nach dieser Aussprache passiert: Wie fühlt sich das an? Was muss ich tun? Wo sind die Fallstricke?

Auch Jürgen Selzer selbst hat früher geraucht - "wie ein Schlot", sagt er. "Die erste Zigarette gleich nach dem Aufstehen. Am liebsten hätte ich sie vor dem Aufstehen geraucht."