"Queen Special" zum 30. Todestag von Freddie Mercury

Freddie Mercury, Sänger von Queen, Solokünstler, Lebenskünstler, schillernde Persönlichkeit - einer DER Entertainer unserer Zeit. Vor 30 Jahren ist er viel zu früh an den Folgen einer AIDS-Erkrankung gestorben.

Der Todestag von Freddie Mercury am 24. November 1991 ist einer von den Tagen, an dem viele Menschen - vor allem Queen-Fans - ganz genau wissen, wo sie gerade waren und was sie gerade gemacht haben.

24. November 1991: Freddie Mercury – Der Tod einer Musiklegende

In dieser Podcast-Folge sprechen wir aber nicht nur über den tragischen Verlust einer Musiklegende, sondern wir erinnern uns mit diesem “Queen Special” an die großartige Musik von “Queen” und zwar Album übergreifend. Wir sprechen unter anderem über die Musik der Alben “News Of The World”, “We Will Rock You”, “A Kind Of Magic” und “A Night At The Opera”. Außerdem geht es im Podcast um den 2018 erschienen Film über Freddie Mercury und die Band Queen “Bohemian Rhapsody”, der vielfach ausgezeichnet wurde. Darunter waren auch vier Oscars. Die begehrte Trophäe gab es zum Beispiel für Rami Malek, als besten Hauptdarsteller. Er verkörperte in dem Film Freddie Mercury und sieht ihm wirklich zum verwechseln ähnlich.

Queen Live in Mannheim 1986

SWR1 Moderator Michael Lueg durfte die Band und Freddie Mercury gleich mehrmals persönlich treffen. In London und auch beim Konzert in Mannheim 1986. Er spricht darüber, wie Freddie Mercury hinter der Bühne war und über ein privates Treffen mit dem Gitarristen von Queen, Brian May.

Der ewige Platz 1 der SWR1 Hitparade?

Aus der SWR1 Hitparade ist die Musik nicht mehr wegzudenken. Neben ABBA, ist kaum eine Band so häufig in den Top 1.000 vertreten wie Queen. Und auf dem Thron wirken Queen mit ihrem Song "Bohemian Rhapsody" fast schon wie festgeschweißt.

"Is this the real life? Is this just fantasy?" - Nein, es stimmt wirklich! Queen verteidigt auch in diesem Jahr den Hitparaden-Thron mit "Bohemian Rhapsody" 🏆 Wir gratulieren!Posted by SWR1 Rheinland-Pfalz on Friday, September 10, 2021

