Neuer Queen-Song

Diese Nachricht wird alle Herzen der Queen-Fans höher schlagen lassen: Die Band bringt den bis jetzt unveröffentlichten Song "Face It Alone" mit Freddie Mercury heraus.

Entstanden war die Aufnahme bereits 1988 im Rahmen der Album Sessions zu "The Miracle", bei dem auch Hits wie "I Want It All" oder "Breakthru" entstanden waren.

Queen - "Face It Alone" Universal Records

Geschrieben hatte die sehr emotionale Ballade damals kein anderer als Frontmann Freddie Mercury. Sein unverkennbarer Gesang und der Song sind für Gitarrist Brian May " tief berührend " und Schlagzeuger Roger Taylor nennt "Face It Alone" sogar ein " ein kleines Juwel von Freddie ".

Queen - "Face It Alone" (Official Lyric Video)

"Face It Alone" – Vergessen und Wiederentdeckt

Verschiedene Versionen von „Face it alone“ kursierten schon seit Jahren als Demos in der Fanszene. Brian May und Roger Taylor entdeckten den Song irgendwann wieder, hörten ihn sich oft an und dachten, dass die Aufnahme für eine Veröffentlichung nicht zu retten ist. Aber gemeinsam mit ihren Tontechnikern wurde es zu einer Art " Zusammennähen von Teilen. [...] Aber es ist wunderschön. Es ist sehr berührend ", so der Queen-Gitarrist.

"Face It Alone" ist die erste Queen-Veröffentlichung mit Freddie Mercury seit acht Jahren. Damals erschien das Duett mit Michael Jackson "There Must Be More to Life Than This" auf der Queen-Forever-Compilation. Der neue Queen-Song erscheint am Donnerstag, 13. Oktober 2022.

Sparsam instrumentiert

Freddy Mercury arbeitete trotz seiner AIDS-Erkrankung bis zuletzt im Studio. Er wollte noch so viele Stücke einsingen wie möglich. In "Face it alone" setzt er sich mit seiner Erkrankung auseinander: "Am Ende musst du dich der Sache ganz allein stellen – You have to face it alone". Und das macht er auch im Song fast ganz allein. Der Song ist eine sehr emotionale Queen Ballade, sehr sparsam instrumentiert. Keine pompösen Harmonien, wie wir sie von Queen auch kennen. Sein Stimme klingt verletzlich. Und am Ende sehr berührend "Face it alone" ist ein musikalisches Zeitdokument, über das sich alle Queen-Fans freuen dürften. Und das zeigt, welche Magie Freddy Mercury auch heute noch ausstrahlt.