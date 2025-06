per Mail teilen

Mari ist schon das zweite weiße Rentier in Rheinland-Pfalz. Wir haben mit Sonja Persch-Jost von der Rentieralm im Nahetal gesprochen.

Weiße Rentiere sind sehr selten. Und dass es gleich zwei davon gibt, ist noch seltener. Doch auf der Rentieralm im Nahetal bei Niedernhausen ist es jetzt passiert.

Fünf Jahre nachdem der ebenfalls weiße Mika das Licht der Welt erblickt hat, kam im Mai Mari zur Welt. Und auch Mari ist weiß. Wir haben mit Sonja Persch-Jost von der Rentieralm gesprochen.

SWR1: Frau Persch, gebt ihr den Tieren weiße Farbe zu trinken, oder wie macht ihr das?

Sonja Persch-Jost: Ne, aber die Geburt, die steckt mir persönlich auch noch in den Knochen. Das war nämlich die allererste Geburt, bei der ich helfen musste.

Ich dachte nur, als es losging und das erste Beinchen guckte da raus: "Da kommt ja ein weißes Bein. Bitte, was ist das?" Ich habe wirklich den ganzen Abend dagesessen und habe nur geweint. Weniger als drei Prozent aller Rentiere auf der ganzen Welt sind weiß und dass wir dieses Glück noch mal erleben dürfen, das ist schon irre.

SWR1: Die Mutter von Mari ist nicht weiß. Wie läuft das aber mit der Farbe bei den Rentieren?

Persch-Jost: Es ist so eine besondere Gen-Zusammensetzung zwischen Papa und Mama während der Paarung, während der Embryo-Bildung. Die haben ja auch blaue Augen. Die stehen wie Fabelwesen vor einem. Ich bin in alle Rentiere schockverliebt, aber hier kommt noch mal so ein riesiger Schuss Magie dazu.

Zweites weißes Rentier in Rheinland-Pfalz schon im Mai geboren

SWR1: Mari wurde schon im Mai geboren, aber ihr habt erstmal geheim gehalten. Beim letzten Mal gab es viel Presserummel und das wolltet ihr nicht noch einmal erleben?

Persch-Jost: Das hat uns derart positiv und auch negativ überschüttet. Dann war die Ruhe weg. Und die Kleine soll die Ruhe haben, auf der Rentier-Alm anzukommen und mit ihrer Mama mal die Rentier-Alm zu erkunden und da alles zu sehen.

Zweites weißes Rentier in Rheinland-Pfalz: Kaufangebote aus dem Ausland

SWR1: Weiße Rentiere sind sehr selten. Werdet ihr da auch gefragt, ob ihr die hergeben wollt?

Persch-Jost: Das ist mit dem größeren Mika schon passiert. Es gab Anfragen aus dem arabischen Ausland über den Mitarbeiter eines wohlhabenden Mannes, der weiße Tiere sammelt. Aber dass wir ein Tier weggeben, das ist ausgeschlossen.