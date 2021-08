Viele Heizungsinstallateure in der Vorder- und Südpfalz sind momentan rund um die Uhr im Einsatz. Nach Angaben des Innungsobermeisters für die Südpfalz führen die kalten Temperaturen dazu, dass die Heizungen ausfallen.

Egal ob im Kreis Bad Dürkheim, im Raum Landau oder bei Ludwigshafen, viele Kollegen sind momentan mit Reparaturen beschäftigt, so der Innungsobermeister. Bei den derzeit kalten Temperaturen würden viele Leute stärker heizen. Demzufolge würden die Heizungen auf Höchstleistung laufen, wodurch die Anlagen öfter ausfallen. Durch die Corona-Pandemie würden zur Zeit auch viele Menschen von zu Hause aus arbeiten. Dadurch würde in der gesamten Region viel mehr geheizt werden. Außerdem führen die Minustemperaturen nach Angaben des Obermeisters auch dazu, dass Rohre zufrieren. Vor allem bei älteren Häusern oder wenn die Leitungen außerhalb der Gebäude liegen, sei die Gefahr groß, dass sie gefrieren und dann platzen. mehr...